I wallet di criptovalute collegati al Lazarus Group, sottoposto alle sanzioni dell’OFAC, hanno spostato 30 milioni di dollari in asset digitali tramite Hyperliquid, settimane dopo che le autorità di regolamentazione avevano dichiarato di stare lavorando a un percorso per introdurre l’exchange nei mercati statunitensi.

Gli indirizzi dei wallet di criptovalute collegati al collettivo di hacker nordcoreano affiliato allo Stato Lazarus Group hanno spostato 30 milioni di dollari in asset digitali tramite l’exchange decentralizzato Hyperliquid.

I wallet contrassegnati come Lazarus hanno inviato fondi a Hyperliquid e HyperUnit tramite Bitcoin (BTC), li hanno convertiti in Ether (ETH) o Solana (SOL) e li hanno trasferiti tramite bridge verso Tron, Solana o la rete Ethereum, secondo i dati della blockchain condivisi dall’analista di Arkham Emmett Gallic in un post su X pubblicato lunedì.

Alla fine, i depositi sono stati inviati agli exchange di criptovalute KuCoin e Kraken, nonché a Lbank, insieme a diversi servizi non identificati basati sulla rete Tron.

I trasferimenti sono avvenuti settimane dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Michael Selig stava lavorando a un percorso normativo per introdurre Hyperliquid nei mercati statunitensi, secondo un discorso tenuto durante un evento alla Casa Bianca il 16 agosto.

Il Lazarus Group è il principale sospettato di alcuni dei più grandi attacchi hacker contro criptovalute mai registrati, tra cui l’ attacco da 1,4 miliardi di dollari all’exchange Bybit nel 2025, finora il più grande del settore.

Gli attori delle minacce collegati alla Corea del Nord sono stati associati ad almeno 578 milioni di dollari dei 634 milioni di dollari rubati in incidenti legati alle criptovalute ad aprile.

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