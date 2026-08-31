Bitmine ha acquistato Ether per 65 settimane consecutive, mantenendo la sua strategia di accumulo durante una prolungata flessione del mercato delle criptovalute e 5,1 miliardi di dollari di perdite contabili.

Bitmine Immersion Technologies ha esteso a 65 settimane consecutive la sua serie di acquisti di Ether, aggiungendo 53.501 ETH la scorsa settimana, mentre la ripresa più ampia del mercato delle criptovalute ha fatto aumentare il valore del suo portafoglio di asset digitali in espansione, nonostante consistenti perdite non realizzate.

L’ultimo acquisto ha portato le partecipazioni di Bitmine a oltre 5,9 milioni di ETH, per un valore di circa 14,8 miliardi di dollari sulla base di un prezzo di Ether di 2.511 dollari a domenica. La società possiede ora il 4,9% dei 120,7 milioni di ETH in circolazione, avvicinandosi all’obiettivo dichiarato di possederne il 5%.

Il presidente di Bitmine, Tom Lee, ha affermato che Ether, Bitcoin (BTC) e Solana (SOL) sono stati i tre principali asset con le migliori performance dal 30 giugno, con ETH in testa ai guadagni.

«Riteniamo che questo ponga le basi affinché le istituzioni aumentino le loro partecipazioni in criptovalute, dato il significativo sovraperformance delle criptovalute rispetto ad altri asset macroeconomici finora nel terzo trimestre», ha dichiarato Lee.

Dopo l’ultimo acquisto, Bitmine registra circa 5,1 miliardi di dollari di perdite non realizzate sulle sue partecipazioni in Ether, secondo i dati di DropsTab. Le perdite contabili riflettono l’accumulo sostenuto durante la flessione, iniziata nel quarto trimestre dello scorso anno e che ha spinto nettamente al ribasso Ether e il mercato più ampio delle criptovalute.

Le azioni BMNR della società, quotate al NYSE, erano in rialzo dell’1,3% lunedì mattina, a 24,09 dollari ciascuna, e si apprestavano a chiudere il mese con un aumento di quasi il 40%, secondo i dati di Yahoo Finance.

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