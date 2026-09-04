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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Le visite statunitensi di Kalshi aumentano del 1.500% mentre cresce la pressione normativa

Ultime notiziePubblicato4 set 2026

Il traffico web statunitense di Kalshi è aumentato di oltre il 1.500% in meno di un anno, mentre il volume degli scambi è cresciuto ancora più rapidamente e il controllo legale sui suoi contratti sportivi si è intensificato.

La principale piattaforma di mercato predittivo Kalshi ha visto esplodere il traffico web dagli Stati Uniti nell'ultimo anno, evidenziando la rapida crescita della piattaforma mentre autorità di regolamentazione e tribunali esaminano la sua attività in espansione basata su contratti legati a eventi.

Secondo le stime del traffico di Similarweb esaminate venerdì da Cointelegraph, a luglio Kalshi ha registrato 15,4 milioni di visite dagli Stati Uniti, circa il 1.520% in più rispetto alle poco meno di 1 milione di agosto 2025.

A luglio il traffico dagli Stati Uniti rappresentava quasi l'80% del traffico di Kalshi, rispetto al 72,8% di agosto 2025, a dimostrazione del fatto che la sua crescita è rimasta fortemente concentrata nel Paese.

L'impennata arriva mentre Kalshi affronta crescenti controversie legali sulla questione se i suoi contratti sportivi rientrino nella supervisione federale o nelle leggi statali sul gioco d'azzardo, con il New Jersey che ha portato la disputa davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il volume degli scambi supera la crescita del traffico

L'impennata del traffico web di Kalshi è stata accompagnata da una crescita ancora più rapida dell'attività di trading, mentre i mercati predittivi si sono espansi rapidamente nell'ultimo anno.

Ad agosto Kalshi ha registrato un volume nozionale mensile di scambi di circa 40 miliardi di dollari, rispetto agli 874 milioni di dollari di un anno prima, con un aumento di circa il 4.500%, secondo una dashboard di dati sui mercati predittivi di Dune Analytics.

Fonte: Dune Analytics

Nel settore dei mercati predittivi, il volume nozionale mensile è salito a 50,7 miliardi di dollari, rispetto agli circa 2 miliardi di dollari dello stesso periodo, con Kalshi che rappresenta quasi il 79% dell’ultimo totale.

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I contratti sportivi hanno rappresentato l'83% del volume di scambi di Kalshi a luglio, ha riferito Barron's giovedì.

Kalshi registra un traffico crescente dalle giurisdizioni soggette a restrizioni

A luglio il Canada ha generato circa 450.000 visite al sito web di Kalshi, rispetto alle circa 50.000 dell’agosto 2025, mentre il traffico dal Regno Unito è aumentato a 296.000 da 31.000.

Sia il Canada sia il Regno Unito figurano tra le giurisdizioni in cui l’accordo per gli utenti di Kalshi attualmente vieta agli utenti di accedere direttamente alla piattaforma di Kalshi o di effettuare scambi su di essa. A giugno Kalshi ha collaborato con la società canadese di servizi finanziari Wealthsimple per fornire accesso a quasi 4.000 contratti Kalshi idonei attraverso un’app separata.

Traffico sul sito di Kalshi per Paese, luglio 2026 e agosto 2025. Fonte: Similarweb

Da agosto 2025 a luglio 2026, la quota del traffico di Kalshi proveniente dal Canada è scesa dal 3,8% al 2,3%, mentre quella del Regno Unito è diminuita dal 2,4% all’1,5%, nonostante l’aumento delle visite da entrambi i Paesi.

Cointelegraph ha contattato Kalshi per un commento sul traffico proveniente dalle giurisdizioni soggette a restrizioni, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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