Fonte: Dune Analytics
Nel settore dei mercati predittivi, il volume nozionale mensile è salito a 50,7 miliardi di dollari, rispetto agli circa 2 miliardi di dollari dello stesso periodo, con Kalshi che rappresenta quasi il 79% dell’ultimo totale.
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I contratti sportivi hanno rappresentato l'83% del volume di scambi di Kalshi a luglio, ha riferito Barron's giovedì.
A luglio il Canada ha generato circa 450.000 visite al sito web di Kalshi, rispetto alle circa 50.000 dell’agosto 2025, mentre il traffico dal Regno Unito è aumentato a 296.000 da 31.000.
Sia il Canada sia il Regno Unito figurano tra le giurisdizioni in cui l’accordo per gli utenti di Kalshi attualmente vieta agli utenti di accedere direttamente alla piattaforma di Kalshi o di effettuare scambi su di essa. A giugno Kalshi ha collaborato con la società canadese di servizi finanziari Wealthsimple per fornire accesso a quasi 4.000 contratti Kalshi idonei attraverso un’app separata.
Traffico sul sito di Kalshi per Paese, luglio 2026 e agosto 2025. Fonte: Similarweb
Da agosto 2025 a luglio 2026, la quota del traffico di Kalshi proveniente dal Canada è scesa dal 3,8% al 2,3%, mentre quella del Regno Unito è diminuita dal 2,4% all’1,5%, nonostante l’aumento delle visite da entrambi i Paesi.
Cointelegraph ha contattato Kalshi per un commento sul traffico proveniente dalle giurisdizioni soggette a restrizioni, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
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