Le visite statunitensi di Kalshi aumentano del 1.500% mentre cresce la pressione normativa

Ultime notizie Pubblicato 4 set 2026

Il traffico web statunitense di Kalshi è aumentato di oltre il 1.500% in meno di un anno, mentre il volume degli scambi è cresciuto ancora più rapidamente e il controllo legale sui suoi contratti sportivi si è intensificato.