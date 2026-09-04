Le autorità di regolamentazione sudcoreane presentano una roadmap per i titoli tokenizzati

L’autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud ha presentato una roadmap in tre fasi per l’emissione di asset tokenizzati, mentre il Paese si prepara ad adottare il suo primo quadro normativo per i titoli tokenizzati nel febbraio 2027.

La Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha presentato una roadmap in tre fasi per sviluppare l’infrastruttura necessaria all’emissione di titoli tokenizzati, tra cui azioni, obbligazioni e fondi.

A partire dal 4 febbraio 2027, i titoli tokenizzati saranno riconosciuti legalmente come forme digitalizzate di titoli, dopo l’entrata in vigore prevista di un aggiornamento della legge sulla registrazione elettronica di azioni e obbligazioni, ha rivelato la FSC in un comunicato stampa di venerdì.

La prima fase garantirà il riconoscimento legale dei titoli tokenizzati, compresi i fondi monetari istituzionali, le obbligazioni, le azioni non quotate e i titoli di investimento frazionato. La seconda fase estenderebbe la tokenizzazione a tutti i titoli offerti al pubblico, mentre la terza punta a introdurre pagamenti on-chain collegati a stablecoin.

La roadmap fa parte dell’attuazione pianificata della legge modificata sui mercati dei capitali e della legge sui titoli elettronici, il primo quadro normativo del Paese per i titoli tokenizzati, prevista per entrare pienamente in vigore il 4 febbraio.

Successivamente, la FSC prevede di proporre entro la fine di settembre modifiche alle normative subordinate pertinenti e di decidere le tempistiche per la seconda e la terza fase della roadmap. Prima dell’avvio della roadmap, la FSC ha dichiarato che collaborerà con il Korea Securities Depository (KSD) per sviluppare la relativa infrastruttura di tokenizzazione.

Le autorità di regolamentazione sudcoreane si stanno avvicinando a un quadro normativo per gli asset tokenizzati. A maggio, la FSC ha dichiarato che avrebbe pubblicato norme dettagliate sui titoli tokenizzati per ricondurli nell’ambito del quadro dei mercati dei capitali del Paese nel 2027.

Ad aprile, il Ministero sudcoreano dell’Economia e delle Finanze ha annunciato un progetto pilota che utilizzerà depositi tokenizzati per eseguire la spesa operativa del governo, con un’implementazione completa prevista per il quarto trimestre del 2026.

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