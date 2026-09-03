Gli avvocati della CFTC hanno definito la causa «molto rumore per nulla», sostenendo che CME Group non avesse la legittimazione ad agire e contestando le sue rivendicazioni sui futures perpetui sulle criptovalute.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha presentato un’istanza di archiviazione di una causa civile intentata da Chicago Mercantile Exchange (CME) Group, secondo cui il trattamento da parte dell’autorità dei «futures» sulle criptovalute come «swap» sarebbe contrario a quanto stabilito dal Congresso.

In un documento depositato mercoledì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, gli avvocati che rappresentano il presidente della CFTC Michael Selig e la commissione hanno chiesto un’udienza per esaminare l’istanza di archiviazione della causa di CME, sostenendo che il gruppo non avesse la legittimazione ad agire.

A giugno, CME ha intentato una causa contro la CFTC dopo che la commissione aveva approvato contratti futures perpetui legati al prezzo spot di Bitcoin (BTC) per la piattaforma di mercati predittivi Kalshi e aveva emesso una posizione di non intervento per prodotti simili sull’exchange di criptovalute Coinbase. La denuncia di giugno sosteneva che Selig avesse agito unilateralmente, senza il collegio completo dei cinque commissari, violando il Commodity Exchange Act trattando i «futures» come «swap» con date di scadenza.

La CFTC ha affermato che il gruppo non poteva fornire una «dimostrazione concreta del fatto che probabilmente subirà effettivamente un danno finanziario», aggiungendo che «qualsiasi exchange registrato presso la CFTC può quotare futures perpetui su asset digitali».

«Questa causa è molto rumore per nulla», si legge nel documento. «CME sostiene di essere stata danneggiata da un’ordinanza della CFTC che autorizza i “contratti futures perpetui” su asset digitali come bitcoin [...] nonché da una dichiarazione programmatica riguardante più in generale i futures perpetui [...] CME non sostiene di non poter quotare questo stesso tipo di contratto futures».

L’istanza aggiungeva:

«[...] CME non ha affermato, e non può plausibilmente affermare, di aver subito un danno finanziario a causa dell’autorizzazione della CFTC dei contratti futures perpetui. CME non ha pertanto la legittimazione ad agire».

In risposta alla causa iniziale, un portavoce della CFTC ha dichiarato a Cointelegraph che CME aveva fatto ricorso alla «lawfare». L’autorità aveva definito la denuncia di giugno «frivola».

Selig e la CFTC hanno chiesto un’udienza orale per esaminare l’istanza, che alla giornata di giovedì non risultava ancora calendarizzata nel registro pubblico.

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