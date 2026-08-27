Il gruppo finanziario sudcoreano Mirae Asset intende costruire un'attività di asset digitali da 150.000.000.000.000 di won (109 miliardi di dollari) attorno a Digital X, l'exchange di criptovalute precedentemente noto come Korbit, secondo The Korea Times.

Il rapporto ha dichiarato che Digital X si concentrerà su crypto, stablecoin, asset del mondo reale e offerte di security token, con piani per tokenizzare asset fisici tra cui oro, argento ed elettricità.

I piani di espansione seguono l' acquisizione da parte di Mirae Asset Consulting di una partecipazione del 97,15% in Korbit a luglio, per un totale complessivo di 141,4 miliardi di won. L'exchange è stato successivamente rinominato Digital X, segnando la prima volta in cui un'affiliata di un gruppo finanziario sudcoreano ha acquisito il controllo di un exchange di criptovalute nazionale.

Fondata nel 2013, Korbit è stata la prima piattaforma di scambio di criptovalute della Corea del Sud. Nonostante la sua lunga storia, nel 2025 l'exchange rappresentava appena lo 0,5% del mercato sudcoreano del trading di criptovalute, secondo la Commissione per il commercio equo del Paese.

Il fondatore e presidente di Mirae Asset, Park Hyeon-joo, ha illustrato i piani mercoledì, durante un evento per i dipendenti di Digital X a Seul. «Il nostro obiettivo iniziale è fare di Digital X un pilastro centrale di “Mirae Asset 3.0”», ha dichiarato, secondo The Korea Times.

Lunedì, Digital X ha iniziato a non applicare le commissioni di negoziazione su tutti gli asset denominati in won, con la politica di commissioni zero destinata a rimanere in vigore fino al 24 agosto 2027.

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