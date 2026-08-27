I clienti istituzionali possono accedere a total return swap collegati ad azioni, indici e asset digitali quotati negli Stati Uniti e compensare i margini delle esposizioni.

Ripple Prime, l’attività di prime brokerage multi-asset di Ripple, ha lanciato un servizio Delta One per gli investitori istituzionali, espandendosi nei derivati azionari statunitensi.

L’offerta consente ai clienti di eseguire total return swap collegati ad azioni, indici e asset digitali quotati negli Stati Uniti, Ripple ha dichiarato in un annuncio di giovedì.

I total return swap offrono un’esposizione ai rendimenti di un asset senza richiedere il possesso dell’asset sottostante.

Il servizio si rivolge a hedge fund, gestori patrimoniali e altre istituzioni finanziarie. Ripple ha dichiarato che i clienti possono utilizzare un’unica controparte e compensare i margini delle esposizioni tra le classi di asset supportate, ininterrottamente.

«Il lancio della nostra attività Delta One rappresenta uno sviluppo importante per Ripple Prime e una naturale estensione della piattaforma che abbiamo costruito», ha dichiarato Noel Kimmel, presidente di Ripple Prime.

I servizi esistenti di prime brokerage, clearing e finanziamento di Ripple Prime coprono cambi, derivati, reddito fisso e asset digitali. Ripple ha dichiarato che l’attività dispone di oltre 1 miliardo di dollari di capitale netto regolamentare.

Ripple Prime è stata creata dopo che Ripple ha completato l’acquisizione da 1,25 miliardi di dollari di Hidden Road nell’ottobre 2025 e ha rinominato l’attività.

All’inizio di agosto, Ripple Prime ha chiuso un collocamento privato da 275 milioni di dollari di obbligazioni senior non garantite per sostenere la propria crescita. A maggio, Ripple Prime ha ottenuto una linea di credito da 200 milioni di dollari da fondi gestiti da Neuberger Specialty Finance per ampliare la propria capacità di prestito ai clienti istituzionali.

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