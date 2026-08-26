Opinione degli americani sulle criptovalute nei piani pensionistici. Fonte: National Institute on Retirement Security
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Sebbene il rapporto indichi che gli americani considerano in generale le criptovalute rischiose per la pensione, l’amministrazione Trump e le autorità di regolamentazione federali si sono mosse per ampliare l’accesso agli asset alternativi nei conti pensionistici, portando le criptovalute e altri investimenti non tradizionali al centro del dibattito sul risparmio pensionistico.
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha revocato a maggio 2025 le linee guida che esortavano i fiduciari dei piani 401(k) a esercitare «estrema cautela» nel valutare gli investimenti in criptovalute, tornando invece a un approccio neutrale che non sostiene né scoraggia le criptovalute nei menu d’investimento dei piani pensionistici.
Il 7 agosto 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto ad ampliare l’accesso agli asset alternativi nei piani pensionistici a contribuzione definita, compresi i veicoli d’investimento che detengono asset digitali, incaricando al contempo il Dipartimento del Lavoro e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di valutare modifiche normative per agevolare tale accesso.
L’ordine esecutivo di Trump che amplia l’accesso agli asset alternativi nei piani 401(k). Fonte: Federal Register
Pochi giorni dopo, il Dipartimento del Lavoro ha revocato le linee guida del 2021 che avevano scoraggiato i fiduciari dei piani 401(k) dal prendere in considerazione gli asset alternativi, affermando che le decisioni d’investimento dovrebbero invece essere valutate secondo un approccio neutrale e basato su principi.
Più recentemente, nel marzo 2026, il Dipartimento del Lavoro ha proposto norme che delineano come i fiduciari dei piani 401(k) potrebbero includere asset alternativi nelle liste di investimenti, compresi porti sicuri pensati per ridurre i rischi di controversie legali, richiedendo al contempo di considerare fattori quali commissioni, liquidità, valutazione e performance.
La proposta ha incontrato l’opposizione di alcuni legislatori: a giugno, i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren e il deputato Bobby Scott hanno esortato il Dipartimento del Lavoro a ritirarla, citando la volatilità delle criptovalute e quelle che hanno descritto come garanzie insufficienti per gli investitori.
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