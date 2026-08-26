Secondo uno studio commissionato dall’exchange di criptovalute OKX, sebbene la maggior parte degli studenti universitari statunitensi voglia che gli atenei insegnino le criptovalute e la blockchain, in assenza di corsi i social media restano la loro principale fonte di formazione sulle criptovalute.

Un sondaggio condotto questo mese ha rilevato che il 90% degli studenti e l’87% dei genitori erano favorevoli all’insegnamento di queste materie all’università. Circa il 27% degli studenti e il 32% dei genitori ha affermato che l’insegnamento dovrebbe essere obbligatorio.

La domanda sembra superare l’offerta di corsi formali. Una separata revisione del 2025 su 533 università statunitensi con scuole di economia accreditate ha rilevato che circa il 28% offriva corsi sulla blockchain.

Tra gli studenti intervistati da OKX, il 33% ha indicato i social media o gli influencer come la propria fonte più importante di informazioni sulle criptovalute, quasi cinque volte il numero di coloro che hanno citato scuole, insegnanti o professori. Tra i genitori, le piattaforme e le app di criptovalute erano la fonte principale, con il 21%.

OKX ha intervistato 500 studenti e 500 genitori tramite Pollfish, una piattaforma online che distribuisce sondaggi agli utenti di app mobili di terze parti. Gli intervistati non sono stati reclutati tra i clienti di OKX. OKX non ha reso noti la ponderazione del sondaggio, il margine di errore o i tassi di possesso di criptovalute degli intervistati.

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