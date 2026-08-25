World Liberty Financial ha lanciato la sua stablecoin USD1 nativamente sulla rete Canton, consentendo alle istituzioni di utilizzarla per regolare transazioni riguardanti asset reali tokenizzati.

La stablecoin può essere utilizzata come componente in contanti per transazioni che includono garanzie per derivati, prestiti istituzionali, emissione e rimborso di asset, secondo un annuncio di martedì.

L’emissione nativa consente a USD1 di essere regolata insieme agli asset tokenizzati nella stessa transazione, utilizzando al contempo i controlli sulla privacy e sulle autorizzazioni di Canton.

USD1 ha una capitalizzazione di mercato di circa 4,05 miliardi di dollari, diventando la sesta stablecoin per dimensioni, secondo DeFiLlama dati. La stablecoin è emessa da BitGo Bank & Trust, che gestisce le sue riserve ed elabora le emissioni e i rimborsi, secondo World Liberty.

World Liberty Financial è un’iniziativa crypto sostenuta dalla famiglia Trump lanciata nel 2024. USD1 ha fatto il suo debutto nel marzo 2025 ed è sostenuta da riserve che includono Treasury statunitensi a breve termine, fondi del mercato monetario governativi e depositi in dollari, secondo la società.

Canton, una blockchain pubblica e permissionless progettata per la finanza istituzionale, afferma di elaborare ed emettere ogni mese oltre 9.000 miliardi di dollari in asset tokenizzati, con oltre 350 miliardi di dollari in Treasury statunitensi onchain che si muovono quotidianamente sulla rete.

L’integrazione segue un’altra espansione di Canton annunciata la scorsa settimana, quando Digital Asset e l’American Idea Foundation dell’ex presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Paul Ryan hanno presentato i piani per sperimentare un sistema basato su Canton per distribuire sussidi amministrati dagli Stati in tre Stati americani a partire dal 2027.

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