I validatori di Solana hanno approvato una proposta per raddoppiare il tasso annuo di disinflazione della rete, riducendo l’emissione futura di SOL.

Secondo i risultati definitivi della votazione, la proposta ha ricevuto il 67% di sostegno, con il 25,16% dei votanti contrario e il 7,84% astenuto. Nel complesso, la partecipazione ha raggiunto il 60,7% della quota idonea.

La proposta, nota come SGP-0002 o Double Disinflation, aumenta il tasso annuo di disinflazione di Solana dal 15% al 30%, lasciando invariato all’1,5% l’obiettivo di inflazione a lungo termine della rete.

Secondo il nuovo calendario, si prevede che Solana raggiunga il suo tasso d’inflazione terminale dell’1,5% tra circa 2,8 anni, rispetto ai circa 5,7 anni previsti dal calendario precedente, Solana Compass ha riferito. Il cambiamento comporterebbe l’emissione stimata di 18,9 milioni di SOL in meno nei prossimi sei anni, riducendo la diluizione per i detentori di SOL, ma abbassando anche le ricompense di staking per i validatori e i delegatori.

SGP-0002 è passata con il 67% dei consensi e una partecipazione del 60,7%. Fonte: Governance di Solana

La votazione faceva parte del primo processo di governance vincolante di Solana, che ha approvato anche una Costituzione di Solana proposta, respingendo al contempo una proposta separata sulle commissioni per le risorse e l’inclusione.

Alcuni dei partecipanti più importanti erano divisi su SGP-0002. Figment, il maggiore votante indicato nei dati finali sulla governance, con 17,1 milioni di SOL in staking, ha votato interamente contro la misura, mentre Helius e Jupiter l’hanno sostenuta a stragrande maggioranza.

Kraken è stata tra le entità che hanno cambiato posizione durante la votazione. L’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti ha inizialmente votato contro SGP-0002 alle 12:33 UTC, facendo temporaneamente scendere il sostegno al di sotto della soglia richiesta. Al termine della votazione, oltre il 90% dei suoi circa 8,9 milioni di SOL in stake con diritto di voto sosteneva la proposta.

I principali votanti erano divisi sull’SGP-0002. Fonte: Governance di Solana

Correlato: Le transazioni di Solana raggiungono il record di 4,2 miliardi mentre SOL guadagna il 40%

Gli asset degli ETF su Solana superano 1 miliardo di dollari

La votazione sulla governance arriva mentre i prodotti d’investimento su Solana quotati negli Stati Uniti continuano ad attirare capitali degli investitori, nonostante la performance più debole di SOL all’inizio di quest’anno.

L’ETF su Solana di Bitwise ha recentemente superato 1 miliardo di dollari di asset, diventando il primo ETF su Solana a raggiungere questo traguardo, secondo un post su X pubblicato venerdì dall’analista di Bloomberg sugli ETF Eric Balchunas.

Gli ETF su Solana statunitensi hanno attirato afflussi netti cumulativi per circa 1,7 miliardi di dollari, con pochi deflussi sostenuti dal loro lancio, ha dichiarato venerdì Balchunas.

Fonte: Eric Balchunas

Rivista: L’hack di Hugging Face espone il paradosso della cybersicurezza dell’IA open-weight