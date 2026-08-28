SGP-0002 è passata con il 67% dei consensi e una partecipazione del 60,7%. Fonte: Governance di Solana
La votazione faceva parte del primo processo di governance vincolante di Solana, che ha approvato anche una Costituzione di Solana proposta, respingendo al contempo una proposta separata sulle commissioni per le risorse e l’inclusione.
Alcuni dei partecipanti più importanti erano divisi su SGP-0002. Figment, il maggiore votante indicato nei dati finali sulla governance, con 17,1 milioni di SOL in staking, ha votato interamente contro la misura, mentre Helius e Jupiter l’hanno sostenuta a stragrande maggioranza.
Kraken è stata tra le entità che hanno cambiato posizione durante la votazione. L’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti ha inizialmente votato contro SGP-0002 alle 12:33 UTC, facendo temporaneamente scendere il sostegno al di sotto della soglia richiesta. Al termine della votazione, oltre il 90% dei suoi circa 8,9 milioni di SOL in stake con diritto di voto sosteneva la proposta.
I principali votanti erano divisi sull’SGP-0002. Fonte: Governance di Solana
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La votazione sulla governance arriva mentre i prodotti d’investimento su Solana quotati negli Stati Uniti continuano ad attirare capitali degli investitori, nonostante la performance più debole di SOL all’inizio di quest’anno.
L’ETF su Solana di Bitwise ha recentemente superato 1 miliardo di dollari di asset, diventando il primo ETF su Solana a raggiungere questo traguardo, secondo un post su X pubblicato venerdì dall’analista di Bloomberg sugli ETF Eric Balchunas.
Gli ETF su Solana statunitensi hanno attirato afflussi netti cumulativi per circa 1,7 miliardi di dollari, con pochi deflussi sostenuti dal loro lancio, ha dichiarato venerdì Balchunas.
Fonte: Eric Balchunas
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