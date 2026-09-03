Il partito politico britannico e il suo leader, Nigel Farage, hanno accettato contributi da esponenti legati al settore delle criptovalute, sollevando interrogativi sulla potenziale influenza sulle politiche.

I registri della Commissione elettorale del Regno Unito hanno mostrato che i contributi del cofondatore di BitMEX Ben Delo al partito Reform del Paese ammontavano a circa tre quarti dei 7,3 milioni di dollari ricevuti nel secondo trimestre del 2026.

Alla data di giovedì, la Commissione elettorale indicava che Delo aveva effettuato ad aprile due contributi separati a Reform UK, rispettivamente pari a 1 milione e 3 milioni di sterline — circa 1,3 milioni di dollari e 4 milioni di dollari. Sebbene il partito politico abbia ricevuto contributi significativi anche da enti e persone fisiche tra aprile e giugno 2026, i contributi di Delo ammontavano al 74% di tutti i fondi dichiarati nel secondo trimestre.

Fonte: Commissione elettorale del Regno Unito

Nigel Farage, leader di Reform UK, è attualmente sotto indagine dopo aver ricevuto donazioni e regali per un valore di milioni di dollari da due esponenti legati al settore delle criptovalute: Christopher Harborne e George Cottrell. Il parlamentare britannico si è dimesso dal suo incarico di membro del Parlamento a luglio, nel pieno dello scandalo legato alle criptovalute, dando luogo a un controverso ballottaggio elettorale che Farage ha vinto con il 63% dei voti, davanti al candidato satirico Count Binface.

I contributi legati al settore delle criptovalute hanno suscitato interrogativi in molti parlamentari sull’influenza degli asset digitali sulla politica britannica. A luglio, secondo quanto riferito, i parlamentari laburisti stavano valutando la possibilità di rendere permanente una moratoria sulle donazioni in criptovalute imposta a marzo, in risposta a quelli che Farage aveva definito “regali” da parte di Harborne e Cottrell.

Delo ha inoltre contribuito con 5,3 milioni di dollari a Reform UK nel primo trimestre del 2026.

Correlato: L’agenzia britannica per la lotta alla criminalità ha congelato 13,5 milioni di dollari nell’ambito di un’indagine sullo sponsor crypto della Premier League

I cofondatori di BitMEX graziati dal presidente degli Stati Uniti l’anno scorso

Delo era uno dei tre esponenti legati all’exchange di criptovalute BitMEX che si sono dichiarati colpevoli di accuse federali negli Stati Uniti relative a violazioni del Bank Secrecy Act. Sebbene nel 2022 abbia accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari, il cofondatore di BitMEX non ha scontato una pena detentiva. Lui e i suoi colleghi Arthur Hayes e Samuel Reed hanno ricevuto la grazia dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel marzo 2025.

Rivista: BTC raggiungerà 1 milione di dollari entro il 2030... ma Arthur Hayes sta acquistando ETH invece