Secondo quanto riferito, Kalshi, operatore di un mercato predittivo, intende chiedere l’approvazione normativa per un contratto di futures perpetui sul greggio West Texas Intermediate (WTI) senza scadenza.

Il contratto potrebbe essere presentato alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) già la prossima settimana, ha dichiarato una persona a conoscenza della questione a Bloomberg. Sarebbe negoziato 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, secondo Reuters.

Se approvato, sarebbe il primo prodotto di futures perpetui legato al petrolio a essere negoziato su una piattaforma statunitense regolamentata.

Cointelegraph ha contattato Kalshi per un commento.

I futures perpetui, comunemente chiamati «perps», sono derivati privi di data di scadenza che consentono ai trader di mantenere le posizioni indefinitamente senza trasferirle in nuovi contratti.

A giugno, la CFTC ha sollecitato commenti pubblici sulla possibilità di estendere la negoziazione dei contratti futures standard a 24/7 e di consentire contratti perpetui legati a materie prime energetiche consegnabili fisicamente o stoccabili, tra cui il greggio.

A luglio, l’autorità di regolamentazione ha sospeso la quotazione autocertificata di un contratto del CME Group che avrebbe introdotto la negoziazione di futures sul greggio 24/7, mentre esaminava se il prodotto fosse conforme alla normativa federale sulle materie prime.

Il 24 agosto, Ondo Finance ha presentato tre lettere di commento alla SEC e alla CFTC, sollecitando i regolatori statunitensi a portare sul mercato statunitense i futures perpetui legati a singoli titoli azionari. Ondo ha sostenuto che questi prodotti potrebbero operare nell’ambito dell’attuale quadro del Paese per i security futures, senza nuove norme.

L’ingresso di Kalshi nei derivati sul petrolio avviene mentre la sua attività nel mercato predittivo affronta una controversia giurisdizionale separata sulla questione se la normativa federale sulle materie prime prevalga sull’applicazione delle leggi statali sul gioco d’azzardo ai contratti su eventi negoziati su borse regolamentate dalla CFTC.

Martedì, un tribunale statale del Michigan ha emesso un’ingiunzione preliminare che vieta a Kalshi di offrire nello Stato contratti su eventi legati allo sport e le impone di mantenere un sistema di geofencing che blocchi i residenti del Michigan.

Mercoledì, il New Jersey ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di risolvere la controversia giurisdizionale, dopo che le corti d’appello federali hanno emesso decisioni contrastanti in cause riguardanti il New Jersey e il Nevada.

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