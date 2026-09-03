L’ASIC ha registrato più di 45 richieste di licenza relative ad asset digitali mentre si avvicina la scadenza, il 30 settembre, del suo regime temporaneo di esenzione dall’azione esecutiva.

Le società crypto australiane che si avvalgono di un’esenzione normativa temporanea hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere una licenza per i servizi finanziari, oppure rischiano sanzioni, comprese multe fino al 10% del loro fatturato annuo.

Mercoledì, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha dichiarato che le imprese che necessitano di una licenza australiana per i servizi finanziari devono richiederla o chiedere modifiche a una licenza esistente prima della scadenza. Le aziende che necessitano di licenze per il mercato o per la compensazione e il regolamento devono inoltre informare l’autorità di regolamentazione e partecipare a un incontro preliminare alla presentazione della domanda.

A partire dal 1° ottobre, le società che necessitano di un’autorizzazione ma non hanno rispettato le condizioni della posizione di non intervento dell’ASIC potrebbero operare in violazione della normativa sui servizi finanziari. L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che potrebbero incorrere in sanzioni civili e penali.

L’avvertimento aumenta la pressione sulle imprese crypto che non hanno ancora intrapreso l’iter per ottenere la licenza nel Paese, mentre l’autorità di regolamentazione si prepara a porre fine all’esenzione temporanea dall’azione esecutiva. L’ASIC ha dichiarato di aver registrato più di 45 richieste di licenza relative ad asset digitali da quando ha aggiornato le sue linee guida nell’ottobre 2025.

Il 25 giugno, l’ASIC ha prorogato il periodo di esenzione dal 30 giugno al 30 settembre e ha esteso l’esenzione alle imprese crypto che operano come rappresentanti autorizzati di società dotate di licenza o attraverso determinati accordi di intermediazione. All’epoca, l’autorità di regolamentazione aveva dichiarato di aver ricevuto circa 30 richieste.

L’esenzione transitoria è separata dal Digital Asset Framework australiano, che entrerà in vigore il 9 aprile 2027.

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