Standard Chartered lancia il trading spot di Bitcoin ed Ether negli Emirati Arabi Uniti

La banca multinazionale londinese Standard Chartered ha lanciato il trading spot di Bitcoin ed Ether per i clienti istituzionali negli Emirati Arabi Uniti (UAE), attraverso la propria entità regolamentata dal Dubai International Financial Centre (DIFC).

La banca ha dichiarato in un annuncio di giovedì condiviso con Cointelegraph che questa iniziativa rende Standard Chartered la prima banca globale a offrire il trading istituzionale di asset digitali nella regione e la prima Global Systemically Important Bank (G-SIB) con un’offerta analoga.

I clienti istituzionali idonei potranno accedere al trading spot di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) attraverso i canali di trading elettronico di Standard Chartered, integrati nelle piattaforme esistenti della banca.

L’iniziativa amplia l’offerta regolamentata di crypto asset di Standard Chartered nella regione. La banca aveva precedentemente lanciato negli Emirati Arabi Uniti servizi di custodia di asset digitali nel settembre 2024.

A giugno, Standard Chartered ha stipulato un accordo bancario con CoinMENA, consentendo all’exchange di criptovalute di utilizzare la banca per supportare i servizi di conversione tra valuta fiat e crypto in entrata e in uscita, i conti per i fondi dei clienti e la gestione delle transazioni basata su conti virtuali.

Anche altre società di criptovalute e piattaforme di trading stanno cercando l’approvazione normativa per lanciare offerte di asset digitali negli Emirati Arabi Uniti. Ad agosto, la piattaforma di trading Capital.com ha rivelato piani per offrire servizi crypto spot ai clienti negli Emirati Arabi Uniti e ha ottenuto una licenza per gli asset virtuali dalla Capital Market Authority (CMA) del Paese.

All’inizio di luglio, la neobanca Revolut ha ricevuto l’approvazione di principio dalla Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai per offrire servizi legati alle criptovalute nella regione.

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