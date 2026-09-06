I blocchi di mining e gli indirizzi associati alle 12 ricompense Bitcoin dormienti. Fonte: Whale Alert
Lookonchain, una piattaforma di analisi on-chain, aveva inizialmente anche identificato sette wallet di miner che avevano trasferito 350 BTC dopo 16,5 anni di inattività, affermando che i wallet avevano ottenuto le monete tramite il mining nel marzo 2010.
Il movimento ha attirato l’attenzione anche perché le monete risalgono a un periodo in cui Nakamoto era ancora attivamente coinvolto in Bitcoin.
Nakamoto è rimasto coinvolto nello sviluppo e nelle comunicazioni relative a Bitcoin per tutto il 2010, prima di ritirarsi gradualmente dal progetto; la sua ultima comunicazione nota risale all’aprile 2011.
Uno dei 12 indirizzi ha ricevuto una ricompensa di mining di 50 BTC il 5 marzo 2010 e ha trasferito i fondi a un nuovo indirizzo il 5 settembre 2026. Fonte: Blockchain.com
Whale Alert ha osservato che una ricompensa è stata trasferita diversi blocchi prima della maggior parte delle altre, affermando che il modello era coerente con una transazione di prova precedente ai trasferimenti rimanenti.
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