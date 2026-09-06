Whale Alert ha identificato 12 ricompense di mining, per un totale di 600 BTC, che si sono mosse dopo 16 anni di inattività; la piattaforma di monitoraggio on-chain non ha rilevato alcun collegamento con Satoshi Nakamoto.

Bitcoin minato nel 2010 si è mosso da indirizzi rimasti inattivi per oltre 16 anni, riaccendendo le speculazioni su un possibile legame con Satoshi Nakamoto.

Secondo i dati on-chain esaminati da Cointelegraph, sabato dodici indirizzi contenenti complessivamente 600 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 48 milioni di dollari, hanno trasferito le monete dopo oltre 16 anni di inattività.

Whale Alert, una piattaforma per il monitoraggio delle transazioni blockchain, ha dichiarato che i 600 BTC provenivano dalle ricompense ottenute dal mining di 12 blocchi Bitcoin e che le sue ricerche non avevano rilevato alcun collegamento con Nakamoto.

«Secondo le nostre ricerche, nessuno dei blocchi può essere collegato a Satoshi», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di Whale Alert, ridimensionando le speculazioni sull’origine delle monete minate quando il creatore pseudonimo di Bitcoin era ancora attivo.

Whale Alert ricostruisce l’origine delle ricompense per il mining di tutti e 12 i blocchi

Whale Alert ha ricondotto tutte e 12 le ricompense a blocchi Bitcoin minati nel marzo 2010, quando ogni blocco garantiva un sussidio di 50 BTC. Da allora il sussidio è stato dimezzato quattro volte, l’ultima nell’aprile 2024, quando è sceso da 6,25 BTC agli attuali 3,125 BTC per blocco.

I risultati ampliano la precedente analisi di Whale Alert su sette delle ricompense. In un post su X di domenica, ha dichiarato che quelle sette provenivano da blocchi che aveva stabilito non essere stati minati da Nakamoto.

I blocchi di mining e gli indirizzi associati alle 12 ricompense Bitcoin dormienti. Fonte: Whale Alert

Lookonchain, una piattaforma di analisi on-chain, aveva inizialmente anche identificato sette wallet di miner che avevano trasferito 350 BTC dopo 16,5 anni di inattività, affermando che i wallet avevano ottenuto le monete tramite il mining nel marzo 2010.

L’era di Satoshi non significa che i Bitcoin fossero di Satoshi

Il movimento ha attirato l’attenzione anche perché le monete risalgono a un periodo in cui Nakamoto era ancora attivamente coinvolto in Bitcoin.

Nakamoto è rimasto coinvolto nello sviluppo e nelle comunicazioni relative a Bitcoin per tutto il 2010, prima di ritirarsi gradualmente dal progetto; la sua ultima comunicazione nota risale all’aprile 2011.

Uno dei 12 indirizzi ha ricevuto una ricompensa di mining di 50 BTC il 5 marzo 2010 e ha trasferito i fondi a un nuovo indirizzo il 5 settembre 2026. Fonte: Blockchain.com

Whale Alert ha osservato che una ricompensa è stata trasferita diversi blocchi prima della maggior parte delle altre, affermando che il modello era coerente con una transazione di prova precedente ai trasferimenti rimanenti.

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