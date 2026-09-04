Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti a partire da martedì. Fonte: Farside Investors
L’ETF Bitcoin ARK 21Shares di ARK Invest e 21Shares (ARKB) ha registrato afflussi per 137,7 milioni di dollari, mentre il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity (FBTC) ha raccolto 74,4 milioni di dollari.
L’ETF Bitcoin di VanEck (HODL) e il Bitcoin Fund di WisdomTree (BTCW) sono stati gli unici fondi a registrare deflussi giovedì, rispettivamente pari a 19,6 milioni e 5,2 milioni di dollari.
Il recente rally di Bitcoin è stato trainato in gran parte dai trader che chiudevano posizioni short anziché aprire nuove posizioni long, indicando una domanda di nuovi acquisti limitata, ha dichiarato CryptoQuant in un rapporto condiviso giovedì con Cointelegraph.
Il rapporto ha rilevato che i detentori di Bitcoin hanno realizzato profitti netti per 23.000 BTC il 21 agosto, la cifra giornaliera più alta dell’anno, e circa 110.000 BTC in totale dal 19 agosto, riflettendo prese di profitto significative durante il rally.
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Secondo CryptoQuant, il prossimo importante test per Bitcoin si colloca intorno alla sua media mobile a 365 giorni, che CryptoQuant ha fissato a circa 82.300 dollari.
Fonte: CryptoQuant
La società ha affermato che la media mobile ha storicamente segnato il confine tra i mercati rialzisti e ribassisti di Bitcoin, mentre Bitcoin ha raggiunto gli 81.400 $ il 28 agosto prima di scendere sotto la soglia.
«Una chiusura decisa sopra gli 83.000 $ confermerebbe il nuovo mercato rialzista», ha dichiarato CryptoQuant, mentre un rifiuto potrebbe innescare un ritracciamento verso la media mobile a 200 giorni, vicina ai 69.000 $.
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