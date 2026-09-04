Gli ETF Bitcoin statunitensi hanno attirato giovedì 730,9 milioni di dollari mentre Bitcoin riconquistava gli 80.000 dollari, sebbene CryptoQuant abbia segnalato una debole domanda fresca e un test chiave a 83.000 dollari.

I fondi negoziati in borsa (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato i maggiori afflussi in quasi otto mesi mentre BTC riconquistava gli 80.000 dollari.

Giovedì gli ETF Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 730,9 milioni di dollari, il maggiore risultato giornaliero dal 14 gennaio, quando i fondi avevano attirato 843,6 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

L'impennata ha fatto seguito agli afflussi per 101,2 milioni di dollari di mercoledì ed è arrivata mentre Bitcoin riconquistava il livello degli 80.000 dollari dopo essere stato scambiato questa settimana in una fascia compresa approssimativamente tra 76.000 e 81.000 dollari, secondo CoinGecko.

Nonostante il picco degli afflussi negli ETF, CryptoQuant è rimasta cauta sul rally di Bitcoin, citando una domanda spot più debole e massicce ricoperture di posizioni short, mentre gli 83.000 dollari emergono come soglia chiave del mercato rialzista.

L'IBIT di BlackRock attira 454 milioni di dollari in un giorno

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il maggiore ETF spot su Bitcoin statunitense per patrimonio netto, ha guidato gli acquisti di giovedì con afflussi per 454 milioni di dollari, pari a circa il 62% del totale, secondo i dati di Farside Investors.

Sebbene gli afflussi totali negli ETF spot su Bitcoin abbiano raggiunto il livello più alto da gennaio, solo l'IBIT aveva attirato un afflusso maggiore: 503 milioni di dollari il 20 agosto scorso.

Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti a partire da martedì. Fonte: Farside Investors

L’ETF Bitcoin ARK 21Shares di ARK Invest e 21Shares (ARKB) ha registrato afflussi per 137,7 milioni di dollari, mentre il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity (FBTC) ha raccolto 74,4 milioni di dollari.

L’ETF Bitcoin di VanEck (HODL) e il Bitcoin Fund di WisdomTree (BTCW) sono stati gli unici fondi a registrare deflussi giovedì, rispettivamente pari a 19,6 milioni e 5,2 milioni di dollari.

Il rally di Bitcoin ha ancora bisogno di nuovi acquirenti

Il recente rally di Bitcoin è stato trainato in gran parte dai trader che chiudevano posizioni short anziché aprire nuove posizioni long, indicando una domanda di nuovi acquisti limitata, ha dichiarato CryptoQuant in un rapporto condiviso giovedì con Cointelegraph.

Il rapporto ha rilevato che i detentori di Bitcoin hanno realizzato profitti netti per 23.000 BTC il 21 agosto, la cifra giornaliera più alta dell’anno, e circa 110.000 BTC in totale dal 19 agosto, riflettendo prese di profitto significative durante il rally.

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Secondo CryptoQuant, il prossimo importante test per Bitcoin si colloca intorno alla sua media mobile a 365 giorni, che CryptoQuant ha fissato a circa 82.300 dollari.

Fonte: CryptoQuant

La società ha affermato che la media mobile ha storicamente segnato il confine tra i mercati rialzisti e ribassisti di Bitcoin, mentre Bitcoin ha raggiunto gli 81.400 $ il 28 agosto prima di scendere sotto la soglia.

«Una chiusura decisa sopra gli 83.000 $ confermerebbe il nuovo mercato rialzista», ha dichiarato CryptoQuant, mentre un rifiuto potrebbe innescare un ritracciamento verso la media mobile a 200 giorni, vicina ai 69.000 $.

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