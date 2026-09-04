Il FMI ha attribuito i Bitcoin aggiunti dal giugno 2025 a donazioni private, rispondendo alle domande sollevate dopo che El Salvador aveva riferito di un’acquisizione da 100 milioni di dollari.

El Salvador non ha usato risorse pubbliche per accumulare Bitcoin dopo la prima revisione del suo programma di finanziamento con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel giugno 2025, secondo l’istituto creditore.

In una dichiarazione di giovedì, il FMI ha dichiarato che i documenti forniti dalle autorità salvadoregne hanno confermato che l’accumulo proveniva da donazioni private. Secondo l’istituto, l’aumento delle disponibilità di El Salvador non rifletteva quindi ulteriori acquisti di Bitcoin finanziati con risorse governative.

Il FMI ha inoltre dichiarato che la proprietà di maggioranza e il controllo operativo del wallet Chivo erano stati trasferiti a un operatore privato, mentre il governo aveva mantenuto una partecipazione di minoranza e responsabilità di custodia. Ha aggiunto che non si prevede un ulteriore accumulo oltre alle donazioni documentate.

La spiegazione chiarisce come siano aumentate le disponibilità di El Salvador dopo la prima revisione, in seguito alla dichiarazione del Paese, nel novembre 2025, di aver acquisito 1.090 BTC del valore di 100 milioni di dollari, riaprendo le domande sul rispetto del suo programma da 1,4 miliardi di dollari con il FMI.

Le aggiunte di Bitcoin hanno sollevato ripetutamente domande

Nel dicembre 2024, El Salvador ha accettato di limitare il coinvolgimento del settore pubblico nel Bitcoin nell’ambito del pacchetto del FMI. L’accordo ha reso volontaria l’accettazione del Bitcoin da parte del settore privato, ha imposto il pagamento delle tasse in dollari statunitensi e ha previsto lo smantellamento del coinvolgimento del governo in Chivo.

Nel marzo 2025, il FMI ha pubblicato nuovi documenti che vietavano l’“accumulo volontario” di Bitcoin da parte del settore pubblico. Il presidente Nayib Bukele ha risposto che gli acquisti “non si fermeranno” e ha dichiarato che El Salvador avrebbe continuato ad aggiungere almeno 1 BTC al giorno.

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Da allora, l’Ufficio Bitcoin di El Salvador ha pubblicato continuamente aggiornamenti affermando di aver continuato ad accumulare Bitcoin. Nel luglio 2025, il FMI ha fornito una prima spiegazione, affermando che dopo l’accordo di dicembre non era stato acquistato nuovo Bitcoin. Ha attribuito gli aumenti al consolidamento tra i wallet governativi.

L’annuncio di novembre ha riaperto la questione. Un rappresentante del FMI aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph che l’istituto non avrebbe fornito “commenti in tempo reale” sugli annunci e avrebbe valutato il rispetto degli impegni a tempo debito.

Secondo il tracker ufficiale delle riserve del National Bitcoin Office, El Salvador detiene attualmente circa 7.764 Bitcoin. Al prezzo attuale di BTC, pari a 80.900 dollari, secondo CoinGecko, la riserva vale circa 628 milioni di dollari. Il saldo rimane superiore a quello precedente all’accordo con l’FMI, riflettendo le aggiunte attribuite dall’FMI a donazioni private.

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