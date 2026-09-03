Bitcoin (BTC) è salito del 5% durante gli scambi negli Stati Uniti, raggiungendo gli 81.000 dollari.

Punti chiave:

Bitcoin sale sopra gli 81.000 dollari durante gli scambi negli Stati Uniti, dopo essere aumentato di oltre il 5% nelle ultime 24 ore.

USD/JPY scende a 155,4 tra i sospetti di un intervento della Bank of Japan (BOJ), trascinando al ribasso l'indice del dollaro statunitense (DXY) fino a 99.

Le probabilità di un mantenimento dei tassi da parte della BOJ su Polymarket crollano ulteriormente dal 12% all'1%, mentre i mercati scontano ora una probabilità del 98% per un rialzo di 25 punti base il 18 settembre.

Il dollaro più debole spinge al rialzo le criptovalute

Al momento della stesura, BTC si attesta a 81.000 dollari, vicino ai massimi registrati durante l'inaspettato rialzo del mese scorso.

Il movimento arriva mentre lo yen giapponese (JPY) continuava a rafforzarsi tra i sospetti di un intervento della banca centrale, che Cointelegraph ha riportato per la prima volta mercoledì. Dopo essere scesa a 158,5 mercoledì, la coppia USD/JPY ha registrato un ulteriore ribasso fino a 155,4. Ciò ha messo sotto pressione il DXY, sceso a 99. Storicamente, il ribasso del DXY è stato positivo per Bitcoin.

Indice del dollaro statunitense, grafico a 1 giorno. Fonte: TradingView

Le azioni di Strategy (MSTR), la società di Michael Saylor, hanno beneficiato del rialzo e mercoledì sono salite dell'8,6%. Il titolo è in rialzo del 70% rispetto ai minimi di fine giugno, ma da inizio anno è ancora in calo di circa il 10%. Le azioni privilegiate perpetue STRC di Strategy, spesso paragonate a un fondo del mercato monetario, sono ancora scambiate al di sotto del loro valore nominale di 100 dollari e, al momento della stesura, restano ferme a 97,80 dollari.

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Analisti divisi sull'impatto dell'intervento sullo yen

L'ultima presunta intervenzione a sostegno dello yen, insieme alla prospettiva di un rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan più avanti questo mese, ha inoltre riacceso i timori di un altro smantellamento del carry trade.

“Nelle ultime 24 ore, USD/JPY è sceso di quasi il 2,5%, cosa che non accade senza un intervento significativo”, The Macro Paper ha commentato su X. “Inoltre, è molto probabile che la BOJ aumenti i tassi questo mese, con ulteriori rialzi possibili nel quarto trimestre. È esattamente ciò che è accaduto nel terzo trimestre del 2024, quando la BOJ è intervenuta e ha aumentato i tassi contemporaneamente.”

Le probabilità su Polymarket che la BOJ mantenga invariati i tassi sono scese dal 12% all'1% mercoledì, rafforzando la prospettiva di un rialzo dei tassi. L'attuale probabilità, implicita nel mercato, di un rialzo di 25 punti base alla riunione della BOJ del 18 settembre è del 98%.

Probabilità di Polymarket sulla decisione della BOJ sui tassi del 18 settembre. Fonte: Polymarket

Alcuni hanno inoltre considerato l’intervento sul mercato valutario positivo per la liquidità. Arthur Hayes, CIO di Maelstrom, sostiene da tempo che la linea repo delle Autorità monetarie estere e internazionali (FIMA) fornirà al Giappone liquidità in dollari a fronte di garanzie in titoli del Tesoro, allentando le condizioni di liquidità globali. Sebbene finora non sembri che siano stati prelevati fondi da questa linea, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha prospettato questa possibilità a fine luglio.







