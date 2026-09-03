Le partecipazioni in Bitcoin di Hyperscale Data sono diminuite di circa il 79% dalla fine di luglio, a 215 BTC, mentre la società reindirizza i capitali verso il suo data center per l'IA in Michigan.

Hyperscale Data ha terminato tutte le operazioni di mining di Bitcoin presso la sua struttura in Michigan mentre prepara il sito per un cliente di data center di intelligenza artificiale.

Mercoledì, la società ha dichiarato che tutti i miner Bitcoin della struttura sono stati spenti a seguito di un'ispezione da parte del provider neocloud californiano non identificato. Hyperscale ha affermato di voler vendere l'attrezzatura di mining associata.

Hyperscale ha dichiarato che il cliente IA ha stipulato un contratto per 20 megawatt (MW) di capacità di calcolo nell'ambito di un accordo di servizi master di 10 anni con due estensioni opzionali di cinque anni. L'accordo potrebbe generare più di 1,2 miliardi di dollari nel corso del termine massimo di 20 anni. Un'opzione aggiuntiva di 32 MW potrebbe portare i ricavi potenziali oltre i 3 miliardi di dollari, mentre il sito è previsto per supportare 340 MW.

La chiusura segna un ulteriore passo nella conversione della struttura in Michigan di Hyperscale dal mining di Bitcoin all'infrastruttura IA, un progetto che sta finanziando attraverso le vendite dalla sua tesoreria di Bitcoin.

Hyperscale ha avvertito che i suoi piani di espansione rimangono preliminari e soggetti a finanziamenti, approvazioni e altri rischi. La stima di 1,2 miliardi di dollari richiede che il cliente eserciti entrambe le opzioni di estensione, mentre la proiezione di 3 miliardi di dollari dipende anche dall'assunzione della capacità aggiuntiva.

Il titolo Hyperscale Data scivola a un minimo record

Secondo i dati di Yahoo Finance, le azioni di Hyperscale Data hanno chiuso a 0,1984 dollari mercoledì, in calo di circa il 17%, dopo aver toccato un minimo intraday di 0,1932 dollari. Il prezzo di chiusura ha segnato un minimo record rettificato per il frazionamento azionario per il titolo quotato al NYSE American.

Il calo è arrivato poco dopo che Hyperscale ha completato un frazionamento azionario inverso di uno per cinque. Le sue azioni hanno iniziato a essere negoziate su base rettificata per il frazionamento il 25 agosto, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

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Hyperscale ha anche ridotto drasticamente le sue riserve di Bitcoin mentre finanziava lo sviluppo dell'infrastruttura IA. Il 30 luglio, la società deteneva circa 1.006 Bitcoin e aveva venduto 100 BTC mentre organizzava una linea di credito garantita da BTC per il campus del Michigan.

Martedì, la società ha dichiarato di aver venduto circa 65 BTC per 5,1 milioni di dollari durante la settimana terminata il 30 agosto. Hyperscale ha affermato che i proventi forniranno capitale aggiuntivo per lo sviluppo del Michigan.

BitcoinTreasuries.NET ora elenca Hyperscale come detentore di 215 BTC, per un valore di circa 16,7 milioni di dollari. Ciò rappresenta un calo del 79% rispetto all'importo citato a luglio e la colloca all'84° posto tra le società pubbliche monitorate dalla piattaforma.

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