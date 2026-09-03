Un hacker collegato alla terza ondata di furti ai danni dei wallet Coldcard ha iniziato a scambiare Bitcoin rubati con Ether tramite THORChain.

Alex Thorn, responsabile della ricerca presso Galaxy, ha riferito su X mercoledì che l’autore dell’exploit della terza ondata aveva spostato circa il 10% dei fondi rubati, mentre il 90% restava intatto. Thorn ha affermato che era la prima volta che fondi appartenenti a una delle tre ondate si spostavano on-chain dagli indirizzi originali degli hacker.

«Sembra che l’hacker stia avendo qualche problema a scambiare tutti i fondi tramite THORChain: continuano a essere rimborsati e lui continua a riprovare», ha detto.

Thorn ha affermato che gli analisti on-chain avevano seguito i fondi attraverso THORChain fino a un nuovo indirizzo Ethereum, aggiungendo di averlo condiviso con le autorità competenti e con società del settore crypto. Ha aggiunto che non è chiaro se l’aggressore tenterà di occultare ulteriormente gli asset o di spostarli attraverso un exchange.

I trasferimenti fanno seguito a un exploit di Coldcard che Galaxy Research ha collegato al furto di almeno 1.789 Bitcoin da 8.865 indirizzi, per un valore di circa 114,7 milioni di dollari al momento del furto. Ad agosto, la società di sicurezza blockchain CertiK ha riferito che gli hacker collegati all’exploit avevano inviato 64 Bitcoin e 200 Ether a mixer di criptovalute come Tornado Cash.

L’ultimo trasferimento arriva alcuni giorni dopo che Thorn aveva affermato che gli aggressori di Coldcard erano ancora attivi, citando il trasferimento del 28 agosto dai fondi di un wallet di ricerca deliberatamente indebolito, creato per testare la capacità degli aggressori di trovare chiavi vulnerabili.

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