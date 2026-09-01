Cinque note garantite da azioni, emesse tramite il fondo lussemburghese ORO II, saranno negoziate contro dollari, USDT e Bitcoin per investitori non statunitensi idonei.

Bitfinex Securities, la piattaforma di investimento tokenizzata associata all’exchange di criptovalute Bitfinex, ha quotato cinque note tokenizzate che offrono agli investitori idonei un’esposizione a Strategy, Metaplanet e ad altre società quotate che detengono riserve di Bitcoin.

La piattaforma di trading ha annunciato che i prodotti replicano la performance economica delle azioni di Strategy, Metaplanet, della svedese H100 Group e della francese Capital B. Bitfinex Securities ha inoltre quotato le azioni privilegiate perpetue a tasso variabile di Strategy, STRC.

Bitfinex Securities ha descritto il lancio come la prima volta in cui prodotti di questo tipo vengono resi disponibili per la negoziazione secondaria su un exchange regolamentato di titoli tokenizzati.

Le note sono state emesse tramite ORO (II), un fondo lussemburghese di cartolarizzazione a comparti gestito da SICOS Securities. Secondo Bitfinex Securities, sono garantite dai titoli sottostanti, detenuti presso istituzioni finanziarie regolamentate, ma non conferiscono agli investitori la proprietà diretta delle corrispondenti azioni societarie.

Bitfinex Securities ha dichiarato che è disponibile un’esposizione frazionata a partire da circa 1 dollaro, con i prodotti negoziati contro il dollaro statunitense, l’USDt (USDT) di Tether e Bitcoin (BTC). Tuttavia, la disponibilità è limitata agli investitori idonei ed esclude i soggetti statunitensi.

Le quotazioni fanno seguito alla raccolta record di 50 milioni di dollari di capitale tokenizzato di Bitfinex Securities per la società metallurgica Alkemya ad agosto. La piattaforma ha dichiarato che il valore dei suoi asset quotati supera ora i 500 milioni di dollari.

Correlato: Bitfinex rilancia le obbligazioni tokenizzate rivolte a chi cerca rendimenti nativi delle criptovalute