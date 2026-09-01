Gli ETF su Ether hanno esteso la loro serie di afflussi a 11 sessioni di negoziazione, mentre i fondi su XRP e Solana hanno registrato ciascuno una decima sessione consecutiva positiva.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti sono tornati a registrare afflussi lunedì, guidati quasi interamente da BlackRock, mentre i fondi su Ether, XRP e Solana hanno continuato ad attirare capitali.

I dati di SoSoValue hanno mostrato che lunedì gli ETF Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 216,7 milioni di dollari, invertendo i deflussi da 201,8 milioni di dollari registrati venerdì.

I deflussi di venerdì hanno posto fine a una serie di nove sessioni che aveva convogliato oltre 3 miliardi di dollari nei fondi. Al momento della stesura, Bitcoin (BTC) veniva scambiato vicino ai 78.700 dollari, in rialzo di circa l'1,5% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.

Nel frattempo, gli ETF su Ether hanno esteso la loro serie di afflussi a 11 sessioni di negoziazione, mentre i fondi su XRP e Solana hanno registrato ciascuno una decima sessione consecutiva positiva.

Flussi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti. Fonte: SoSoValue

BlackRock rappresenta il 95% degli afflussi degli ETF su Bitcoin

L’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato lunedì il rimbalzo degli ETF su Bitcoin con 205,9 milioni di dollari di afflussi netti, pari a circa il 95% del totale giornaliero della categoria, secondo Farside Investors.

Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha registrato afflussi per 6,9 milioni di dollari, seguito dal Bitwise Bitcoin ETF (BITB) con 4,3 milioni di dollari. Il Bitcoin Trust di Morgan Stanley ha registrato afflussi per 3,6 milioni di dollari, mentre il Bitcoin Mini Trust di Grayscale ha attirato 9,4 milioni di dollari.

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L’ETF su Bitcoin di VanEck (HODL) è stato l’unico fondo a registrare deflussi, con deflussi netti per 13,4 milioni di dollari. I fondi rimanenti non hanno registrato flussi.

Flussi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti per fondo. Fonte: Farside Investors

Gli ETF su Ether, XRP e Solana prolungano le serie di afflussi

Gli ETF spot su Ether hanno registrato afflussi per 87,7 milioni di dollari lunedì, segnando l’11ª sessione di negoziazione consecutiva con afflussi.

L’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) di BlackRock ha guidato la classifica con 59,9 milioni di dollari, seguito dall’Ethereum Mini Trust di Grayscale con 13,5 milioni di dollari e dall’Ethereum Fund di Fidelity con 9,3 milioni di dollari, secondo Farside.

Gli ETF su XRP hanno prolungato la serie positiva a 10 sessioni, con afflussi netti pari a 5,64 milioni di dollari, secondo SoSoValue. I fondi hanno attirato capitali in ogni sessione di negoziazione statunitense dal 18 agosto.

Anche gli ETF su Solana hanno registrato la decima sessione consecutiva positiva, sebbene gli afflussi giornalieri siano rallentati a 925.010 dollari, rispetto ai 18,1 milioni di dollari di venerdì. Il dato di lunedì è stato l’afflusso più debole della categoria nell’ambito della serie attuale.

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