Bitcoin (BTC) oscillava intorno ai 78.000 dollari all’apertura di Wall Street di lunedì, mentre i rendimenti dei Treasury USA si avvicinavano nuovamente ai massimi degli ultimi 20 anni.





Punti chiave:

Bitcoin reagisce ai commenti del segretario al Tesoro degli Stati Uniti sui mercati obbligazionari.

L’analisi avverte che le obbligazioni stanno «ignorando» i cambiamenti di politica, mentre si profilano nuovi massimi degli ultimi 20 anni per il rendimento dei titoli a 30 anni.

L’analisi del prezzo di BTC rileva l’emergere di una divergenza ribassista nascosta dell’RSI, che contribuisce alla debolezza di fine mese.





Bitcoin balza mentre Bessent discute dei rendimenti obbligazionari





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in contrattazione all’interno di un intervallo ristretto, in rialzo di circa l’1% nella giornata.





Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Dopo aver iniziato la sessione di trading statunitense in calo, la coppia ha registrato un rapido rimbalzo quando il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha lasciato intendere che sarebbero seguiti ulteriori interventi sul mercato obbligazionario statunitense. In un' intervista alla CNBC, Bessent ha sottolineato di non essere ancora intervenuto per sostenere il tratto a lunga scadenza della curva dei rendimenti — obbligazioni a 10 e 30 anni.





«Non ho ancora comprato nulla», ha detto alla rete, aggiungendo di essere «a posto» con il rimbalzo dei rendimenti dopo l'annuncio.





Questo mese, il Tesoro ha annunciato che avrebbe almeno raddoppiato l'entità delle sue operazioni di riacquisto del debito, portandole a 4 miliardi di dollari a partire da settembre. A quel tempo, i rendimenti sono scesi, ma lunedì il rendimento dei titoli decennali era tornato ai livelli più elevati da gennaio 2025, al 4,76%.





Grafico settimanale del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il rendimento dei titoli a 30 anni ha raggiunto il 5,269% nella giornata, a sei punti base dal livello più alto dal gennaio 2007.





«Il mercato obbligazionario sembra ignorare completamente il Tesoro degli Stati Uniti», ha risposto la risorsa di analisi The Kobeissi Letter in un post su X.





Grafico a un giorno del rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView







In precedenza, Ray Dalio aveva espresso scetticismo sulla capacità del Tesoro di controllare il mercato obbligazionario, anche nell'ambito del nuovo programma. Prevedendo una futura crisi del debito statunitense, ha indicato sia Bitcoin che l'oro come potenziali coperture.





«Come consiglio generale, suggerisco di diversificare adeguatamente tra classi di attività e Paesi con solidi conti economici e bilanci, che non siano coinvolti in gravi conflitti politici interni o geopolitici esterni, sottopesando le attività di debito come le obbligazioni e sovrappesando l'oro e una piccola quantità di Bitcoin», ha scritto in un post su LinkedIn.





Le azioni statunitensi, nel frattempo, sono rimaste in territorio negativo nella giornata, con l'S&P 500 e il Nasdaq Composite Index entrambi in calo di circa lo 0,4%, mentre le tensioni relative ai nuovi attacchi USA contro l'Iran si sono riversate sui mercati.





L'RSI di Bitcoin lancia un nuovo segnale ribassista





In vista della chiusura della candela mensile di agosto, BTC/USD ha mantenuto come supporto la sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, a $77,269.





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Grafico a un'ora di BTC/USD con EMA a 50 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Cointelegraph aveva precedentemente riferito che questo livello rappresenta una soglia chiave per i rialzisti. I guadagni dall'inizio del mese si sono avvicinati al 25% nella migliore performance di agosto di Bitcoin dal 2017.





In una nota improntata alla cautela, il trader e analista Rekt Capital ha avvertito che sui timeframe giornalieri era in atto una divergenza ribassista nascosta tra il prezzo e l'indice di forza relativa (RSI). Nonostante i segnali rialzisti dell'RSI sul grafico settimanale, ha avvertito che gli ultimi valori giornalieri indicavano un indebolimento dello slancio.





«Se l'RSI giornaliero continua a registrare massimi decrescenti (blu), ciò contribuirà ad aumentare la debolezza qui», ha detto ai follower su X, insieme a un grafico esplicativo.





Lunedì l'RSI giornaliero ha registrato 70,7, rimanendo comunque in territorio «ipercomprato».

Grafico giornaliero del BTC/USD con dati sull’RSI. Fonte: Rekt Capital su X.com



