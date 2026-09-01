I rendimenti obbligazionari globali hanno raggiunto oggi i massimi da diversi decenni, mentre il rendimento dei JGB decennali giapponesi ha toccato il livello più alto degli ultimi 30 anni, mantenendo Bitcoin stabile vicino ai 78.000 dollari.

Il rendimento dei JGB giapponesi è ora ai massimi da 30 anni

I rendimenti delle obbligazioni globali a lunga scadenza sono ora al livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008, mentre i principali titoli di Stato a lunga scadenza hanno continuato a essere venduti nel corso delle contrattazioni di martedì.

La vendita massiccia arriva solo pochi giorni dopo che il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha attirato l’attenzione annunciando che, da settembre, la dimensione massima delle operazioni di riacquisto del debito sarebbe stata portata a 4 miliardi di dollari.

Sebbene il Tesoro non conduca la politica monetaria, alcuni commentatori hanno paragonato questa misura a una forma di controllo della curva dei rendimenti. Ciò ha riportato sotto i riflettori la narrativa della svalutazione monetaria, seguita con attenzione dagli investitori in Bitcoin e nei metalli preziosi.

Martedì il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni è salito al 3% per la prima volta dal 1996, mentre il rendimento dei JGB a 30 anni ha superato il record del 4,18%. Anche il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni è salito a un nuovo massimo pluriennale e si attesta al 4,78% al momento della stesura.

Obbligazione governativa giapponese a 10 anni. Fonte: TradingView

I funzionari di entrambi i Paesi affrontano un dilemma comune rispetto allo yen giapponese: Tokyo non può né aumentare i tassi di riferimento senza incorrere in una perdita operativa che finirebbe per gravare sul ministero delle Finanze, né rimpatriare capitali senza disinvestire dai titoli del Tesoro da cui dipende il finanziamento di Washington.

Da anni, commentatori del settore come Arthur Hayes hanno sostenuto che la Fed finirà per utilizzare la sua struttura repo della Foreign and International Monetary Authorities (FIMA). Attraverso questa linea di swap, il ministero delle Finanze giapponese potrebbe prendere in prestito dollari garantiti dalle proprie disponibilità in titoli del Tesoro e venderli in cambio di yen, rafforzando la valuta senza provocare un’imminente crisi delle obbligazioni sovrane.

Questo meccanismo creerebbe nuova liquidità in dollari, motivo per cui Hayes raccomanda di posizionarsi su Bitcoin (BTC), oro e criptovalute. Il segretario al Tesoro Scott Bessent, ad agosto, ha lasciato intendere che in futuro potrebbe essere utilizzata la struttura FIMA.

L’aumento dei rendimenti a lungo termine potrebbe essere il primo segnale che lo scenario di Hayes viene scontato dal mercato. Robin Brooks, senior fellow presso la Brookings Institution, ha commentato su X: «Negli ultimi due anni, il Giappone si è trovato in una crisi del mercato obbligazionario in stile “Liz Truss”, in cui la sua valuta scende mentre i rendimenti dei titoli di Stato salgono sempre più. Non abbiamo mai visto una grande entità sovrana del G10 attraversare qualcosa di simile, ed è profondamente destabilizzante…»

Tasso swap sui tassi d'interesse decennali e JPY ponderato per gli scambi.

Fonte: Robin Brooks su X.com

Bitcoin continua a muoversi lateralmente

Dopo la svendita di obbligazioni di martedì, Bitcoin ha oscillato lateralmente vicino alla soglia dei 78.000 dollari, dopo una lieve correzione dal massimo mattutino, vicino ai 79.000 dollari.

Cointelegraph aveva precedentemente riferito di un' ampia area di resistenza tra il prezzo spot attuale e gli 86.000 dollari. Ciò ha rallentato lo slancio rialzista di Bitcoin nonostante le notizie positive e il rinnovato interesse per le strategie basate sul deprezzamento.

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Il sentiment complessivo dei recenti report resta da misto a cautamente ottimista nel breve termine, dopo la forte ripresa di agosto, con l'intervallo tra 76.000 e 82.000 dollari come principale terreno di scontro per le prossime settimane.

I futures sull'indice S&P 500 hanno perso lo 0,3% martedì e l'indice ora oscilla intorno a quota 7.660, il livello più basso dal 4 agosto. Ciò avviene mentre le tensioni nella guerra in Iran si riaccendono ancora una volta. I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 2%, con il WTI intorno agli 88 dollari al barile e il Brent sopra i 92 dollari, sostenuti dai rinnovati combattimenti tra Stati Uniti e Iran, inclusi attacchi, incidenti che hanno coinvolto petroliere nello Stretto di Hormuz e dichiarazioni del presidente Donald Trump.

Futures sull'S&P 500 fuori dall'orario di negoziazione. Fonte: X.com