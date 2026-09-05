La domanda per gli ETF su Bitcoin si rafforza mentre i flussi su Ether e XRP rallentano

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno attirato quasi 1 miliardo di dollari nell’ultima settimana, mentre venerdì gli afflussi sono rimasti positivi nonostante Bitcoin sia brevemente sceso sotto i 79.000 dollari.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato il periodo di tre settimane con i maggiori afflussi del 2026, mentre Bitcoin veniva scambiato intorno agli 80.000 dollari.

I fondi hanno attirato 986,9 milioni di dollari nella settimana terminata venerdì, portando gli afflussi netti nelle ultime tre settimane a 3,8 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Il totale degli asset netti dei fondi ammontava venerdì a 101,3 miliardi di dollari, dopo essere salito brevemente a 103,3 miliardi di dollari il giorno precedente, mentre gli afflussi netti cumulativi hanno raggiunto i 55,6 miliardi di dollari.

La domanda di ETF segna un’inversione netta rispetto ai forti deflussi registrati all’inizio del 2026, sebbene i flussi netti da inizio anno rimangano negativi per circa 1 miliardo di dollari.

Gli afflussi degli ETF su Bitcoin rallentano dopo il balzo di giovedì

Venerdì gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno attirato afflussi netti per 174,6 milioni di dollari, in forte calo rispetto ai quasi 731 milioni di dollari registrati il giorno precedente.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin per asset, ha attirato venerdì 117,4 milioni di dollari, pari a circa il 67% degli afflussi netti totali della giornata, secondo i dati di Farside Investors.

Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin da lunedì a venerdì. Fonte: SoSoValue

Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity è stato l’unico altro fondo a registrare afflussi netti, attirando 57,2 milioni di dollari, mentre tutti gli altri ETF spot statunitensi su Bitcoin non hanno registrato flussi netti nella giornata.

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Il rallentamento si è verificato mentre venerdì Bitcoin è sceso da circa 81.200 dollari a un livello brevemente inferiore a 79.000 dollari. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a 79.716 dollari, ancora in rialzo di circa il 2,6% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

La domanda per gli ETF su Bitcoin si rafforza mentre i flussi su Ether e XRP rallentano

Rispetto alla settimana precedente, gli afflussi negli ETF su Bitcoin sono aumentati di circa il 7%, mentre gli afflussi negli ETF spot statunitensi su Ether e XRP sono diminuiti rispettivamente di circa il 74% e l’83%.

Gli afflussi negli ETF spot su Ether sono scesi a 218,4 milioni di dollari dagli 824,4 milioni di dollari precedenti, mentre gli afflussi negli ETF su XRP sono diminuiti a 19 milioni di dollari dai 110,5 milioni di dollari precedenti, secondo SoSoValue.

Nonostante gli afflussi più deboli, gli ETF su Ether e XRP rimangono in territorio positivo dall’inizio dell’anno. Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno registrato afflussi netti di circa 863 milioni di dollari dall’inizio dell’anno, mentre gli ETF su XRP hanno attirato circa 515 milioni di dollari.

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