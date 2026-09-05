La domanda per gli ETF su Bitcoin si rafforza mentre i flussi su Ether e XRP rallentano

Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin da lunedì a venerdì. Fonte: SoSoValue
Il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity è stato l’unico altro fondo a registrare afflussi netti, attirando 57,2 milioni di dollari, mentre tutti gli altri ETF spot statunitensi su Bitcoin non hanno registrato flussi netti nella giornata.
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Il rallentamento si è verificato mentre venerdì Bitcoin è sceso da circa 81.200 dollari a un livello brevemente inferiore a 79.000 dollari. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a 79.716 dollari, ancora in rialzo di circa il 2,6% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.
Rispetto alla settimana precedente, gli afflussi negli ETF su Bitcoin sono aumentati di circa il 7%, mentre gli afflussi negli ETF spot statunitensi su Ether e XRP sono diminuiti rispettivamente di circa il 74% e l’83%.
Gli afflussi negli ETF spot su Ether sono scesi a 218,4 milioni di dollari dagli 824,4 milioni di dollari precedenti, mentre gli afflussi negli ETF su XRP sono diminuiti a 19 milioni di dollari dai 110,5 milioni di dollari precedenti, secondo SoSoValue.
Nonostante gli afflussi più deboli, gli ETF su Ether e XRP rimangono in territorio positivo dall’inizio dell’anno. Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno registrato afflussi netti di circa 863 milioni di dollari dall’inizio dell’anno, mentre gli ETF su XRP hanno attirato circa 515 milioni di dollari.
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