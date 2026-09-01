Ethena ha lanciato un’app globale per il denaro basata sul suo dollaro sintetico USDe, estendendo l’asset nativo del settore crypto ai pagamenti quotidiani, ai risparmi e ai trasferimenti transfrontalieri.

Secondo l’annuncio di martedì, l’app non-custodial Ethena Pay consente agli utenti di detenere USDe tramite un saldo denominato in dollari, ottenere ricompense annualizzate fino al 6% e spendere i fondi attraverso una carta di pagamento, consentendo anche l’ingresso di valuta fiat.

La distribuzione della versione beta include 48 Paesi in America Latina, nei Caraibi, in Africa, Asia e altre regioni, anche se il lancio iniziale è limitato a 400 utenti, con un’espansione dell’accesso prevista su base settimanale, ha dichiarato Ethena in un thread di martedì su X. Avalanche fungerà da livello esclusivo di regolamento per pagamenti e trasferimenti.

Fonte: Ethena

Gli utenti possono depositare valuta fiat o crypto, con la conversione dei fondi in USDe (USDe). L’app consente di utilizzare i dati IBAN per trasferire denaro da e verso conti bancari esterni, convertendolo in valute locali. Iron, di proprietà di MoonPay, fornisce l’infrastruttura backend.

Ethena Pay non è inizialmente disponibile negli Stati Uniti, nell’UE, in Canada, a Taiwan o in Corea del Sud, anche se Ethena prevede di espandersi in questi mercati durante la fase beta, previa approvazione normativa.

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La capitalizzazione di USDe di Ethena cresce mentre ENA guadagna terreno

Ethena è un protocollo basato su Ethereum alla base di USDe, un dollaro sintetico progettato per mantenere il proprio valore vicino a 1 dollaro senza fare affidamento sull’infrastruttura bancaria tradizionale.

USDe utilizza garanzie in criptovalute insieme a strategie di hedging, comprese posizioni in derivati, per contribuire a mantenere il suo ancoraggio. L’asset ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 4,1 miliardi di dollari, diventando la sesta stablecoin più grande, secondo i dati di DefiLlama.

Capitalizzazione di mercato di USDe. Fonte: DefiLlama

Ethena gestisce anche ENA, il token di governance del protocollo, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari. Il token ha registrato un forte rialzo nell’ultimo mese, guadagnando circa il 68%, ma rimane ben al di sotto dei precedenti massimi.

Venerdì, la Ethena Foundation ha proposto di destinare il 95% dei ricavi netti che riceve dalle attività principali di Ethena al riacquisto di ENA una volta che l’offerta circolante di USDe avrà raggiunto i 7,5 miliardi di dollari. ENA è salita di oltre il 10% dopo la proposta e ha guadagnato il 27% nell’arco della settimana.

Il token ha registrato un volume di scambi di circa 595 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti, in aumento del 16% rispetto al giorno precedente, e martedì veniva scambiato intorno a 0,16 dollari, secondo CoinGecko.

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