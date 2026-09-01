Fonte: Ethena
Gli utenti possono depositare valuta fiat o crypto, con la conversione dei fondi in USDe (USDe). L’app consente di utilizzare i dati IBAN per trasferire denaro da e verso conti bancari esterni, convertendolo in valute locali. Iron, di proprietà di MoonPay, fornisce l’infrastruttura backend.
Ethena Pay non è inizialmente disponibile negli Stati Uniti, nell’UE, in Canada, a Taiwan o in Corea del Sud, anche se Ethena prevede di espandersi in questi mercati durante la fase beta, previa approvazione normativa.
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Ethena è un protocollo basato su Ethereum alla base di USDe, un dollaro sintetico progettato per mantenere il proprio valore vicino a 1 dollaro senza fare affidamento sull’infrastruttura bancaria tradizionale.
USDe utilizza garanzie in criptovalute insieme a strategie di hedging, comprese posizioni in derivati, per contribuire a mantenere il suo ancoraggio. L’asset ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 4,1 miliardi di dollari, diventando la sesta stablecoin più grande, secondo i dati di DefiLlama.
Capitalizzazione di mercato di USDe. Fonte: DefiLlama
Ethena gestisce anche ENA, il token di governance del protocollo, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari. Il token ha registrato un forte rialzo nell’ultimo mese, guadagnando circa il 68%, ma rimane ben al di sotto dei precedenti massimi.
Venerdì, la Ethena Foundation ha proposto di destinare il 95% dei ricavi netti che riceve dalle attività principali di Ethena al riacquisto di ENA una volta che l’offerta circolante di USDe avrà raggiunto i 7,5 miliardi di dollari. ENA è salita di oltre il 10% dopo la proposta e ha guadagnato il 27% nell’arco della settimana.
Il token ha registrato un volume di scambi di circa 595 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti, in aumento del 16% rispetto al giorno precedente, e martedì veniva scambiato intorno a 0,16 dollari, secondo CoinGecko.
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