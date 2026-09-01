La piattaforma di mercato predittivo ha bandito a vita George Santos e sospeso per tre anni Laurie Buckhout dopo le indagini sull'uso di informazioni privilegiate nei contratti su eventi.

La piattaforma del mercato predittivo Kalshi ha annunciato provvedimenti contro la candidata alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Laurie Buckhout e l’ex parlamentare repubblicano George Santos, espulso dal Congresso, per aver utilizzato informazioni privilegiate per fare trading su contratti basati su eventi, in uno dei primi divieti a vita imposti dalla società dal suo lancio nel 2021.

In comunicati separati relativi alla definizione di procedimenti disciplinari, annunciati venerdì, il dipartimento di compliance di Kalshi ha dichiarato di aver sospeso permanentemente Santos dal trading sulla piattaforma dei mercati predittivi e di avergli imposto una sanzione di 71.356 dollari. Buckhout ha ricevuto una sospensione di tre anni e una sanzione di 2.590 dollari.

Entrambe le restrizioni imposte da Kalshi sono state adottate in risposta alle indagini sul trading effettuato da Santos e Buckhout utilizzando contratti basati su eventi che potevano essere manipolati dalle loro stesse azioni. Secondo la piattaforma, Buckhout, candidata nel 1º distretto congressuale della Carolina del Nord, «ha annunciato la sua candidatura a una carica pubblica ed è stata aggiunta come opzione di mercato per un contratto sulle elezioni congressuali della Carolina del Nord», mentre Santos «ha effettuato attività di trading su alcuni mercati legati alla sua partecipazione al discorso sullo Stato dell’Unione» nel febbraio 2026.

«Se un Trader è un decisore, direttamente o indirettamente, o esercita un’influenza, direttamente o indirettamente, indipendentemente dall’entità e dall’importanza dell’influenza, sull’esito dell’evento Sottostante di un Contratto, a tale Trader è vietato tentare di concludere qualsiasi operazione, direttamente o indirettamente, sul mercato di tali Contratti», recitano le regole di Kalshi.

I provvedimenti della società hanno rappresentato un significativo giro di vite in un momento in cui le piattaforme dei mercati predittivi sono sottoposte al controllo dei legislatori statali e federali, a causa delle affermazioni secondo cui molti dei contratti basati su eventi sono soggetti a manipolazione. Gabriel Perez, l’operatore del teleprompter del presidente Donald Trump, è stato multato per 172.000 dollari dalle autorità federali dopo aver fatto trading su contratti basati su eventi di Kalshi legati ai discorsi di Trump.

Sebbene il dipartimento di compliance di Kalshi abbia riferito che Buckhout «ha collaborato all’indagine» e abbia accettato il divieto di fare trading per tre anni e la sanzione, la piattaforma non abbia rilasciato una dichiarazione analoga nel caso di Santos, lasciando intendere che l’ex parlamentare statunitense abbia collaborato alla sua indagine.

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Buckhout resta la candidata repubblicana nel 1º distretto congressuale della Carolina del Nord alle elezioni di metà mandato del 2026, mentre Santos, in precedenza rappresentante del 3º distretto congressuale di New York, è stato espulso dal Congresso nel dicembre 2023 tra accuse di frode.

In risposta all’accordo, Santos ha scritto in un post domenicale su X che Kalshi era una «società poco seria». Secondo quanto riportato, Buckhout ha definito le sue scommesse sulla propria corsa al Congresso un «errore stupido».

Martedì, Kalshi continuava a quotare contratti basati su eventi legati all’esito della corsa di Buckhout in Carolina del Nord, assegnando al democratico uscente Don Davis una probabilità del 63%, contro il 41% della repubblicana.

Contratto basato su eventi per Laurie Buckhout nella corsa alla Camera in Carolina del Nord. Fonte: Kalshi

La CFTC ricorre ai poteri d’emergenza nella disputa legale tra autorità federali e statali sui mercati predittivi

Kalshi e altre piattaforme di mercati predittivi come Polymarket affrontano diverse cause intentate dalle autorità statali statunitensi competenti per il gioco d’azzardo, con l’accusa di facilitare scommesse illegali sugli eventi sportivi. Allo stesso tempo, l’unico commissario e presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Michael Selig, sostiene che l’agenzia abbia «giurisdizione esclusiva» sui mercati predittivi e ha promesso di intraprendere azioni legali contro qualsiasi autorità statale che contesti questa posizione.

Il mese scorso, con una mossa rara, la CFTC ha invocato i poteri d’emergenza opponendosi allo Stato di New York nel tentativo di impedire a Kalshi di offrire contratti legati a sport, elezioni e altri eventi.

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