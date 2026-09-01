Contratto basato su eventi per Laurie Buckhout nella corsa alla Camera in Carolina del Nord. Fonte: Kalshi
Kalshi e altre piattaforme di mercati predittivi come Polymarket affrontano diverse cause intentate dalle autorità statali statunitensi competenti per il gioco d’azzardo, con l’accusa di facilitare scommesse illegali sugli eventi sportivi. Allo stesso tempo, l’unico commissario e presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Michael Selig, sostiene che l’agenzia abbia «giurisdizione esclusiva» sui mercati predittivi e ha promesso di intraprendere azioni legali contro qualsiasi autorità statale che contesti questa posizione.
Il mese scorso, con una mossa rara, la CFTC ha invocato i poteri d’emergenza opponendosi allo Stato di New York nel tentativo di impedire a Kalshi di offrire contratti legati a sport, elezioni e altri eventi.
Rivista: Il rally di Bitcoin significa che non abbiamo sprecato la nostra vita nelle criptovalute?