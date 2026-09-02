Imprenditori thailandesi fanno causa a Tether per il congelamento di 42 milioni di dollari in un caso di pig butchering da 61 milioni di dollari

I querelanti non hanno contestato il loro coinvolgimento nella truffa di pig butchering, ma hanno sostenuto che all’epoca Tether non avesse l’autorità per congelare i 42 milioni di dollari.

Due imprenditori thailandesi hanno fatto causa all’emittente di stablecoin Tether presso un tribunale distrettuale di New York, sostenendo che a ottobre abbia congelato illegalmente 42,4 milioni di dollari in Tether USDt (USDT), nell’ambito di un caso più ampio legato a uno schema di pig butchering.

In un deposito giudiziario di lunedì, i querelanti hanno sostenuto che Tether abbia congelato illegalmente i 42 milioni di dollari senza un mandato nell’ottobre 2025, a seguito di una richiesta informale dell’unità investigativa per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

Le autorità del distretto orientale della Carolina del Nord hanno emesso un mandato di sequestro dei fondi solo in seguito, nel febbraio 2026, nell’ambito di un caso di pig butchering da 61 milioni di dollari. Il mandato disponeva la distruzione e la nuova emissione dei token a favore di un wallet governativo.

Sebbene i querelanti non abbiano contestato il loro coinvolgimento nella truffa d’investimento, la causa mette alla prova l’autorità degli emittenti di stablecoin di congelare i fondi. Chiede inoltre alle autorità di sbloccare i fondi e di pagare eventuali danni punitivi.

«La denuncia NON nega che il governo sostenga che queste monete siano proventi di una truffa. Afferma che Tether ha bloccato prima i detentori del mercato secondario, ha continuato a guadagnare rendimenti sui titoli del Tesoro utilizzando le riserve e solo in seguito ha ricevuto un mandato che, secondo i querelanti, non autorizza comunque un emittente privato a congelare, distruggere o riemettere i loro token», ha scritto l’avvocata specializzata in diritto societario e proprietà intellettuale Ariel Givner in un post pubblicato mercoledì su X.

In un caso separato, a febbraio un tribunale statunitense ha condannato a 20 anni di carcere un cittadino con doppia nazionalità cinese e di Saint Kitts e Nevis per aver orchestrato una truffa di pig butchering da 73 milioni di dollari.

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