BitGo ha completato l’acquisizione dell’attività di trading istituzionale di NYDIG, incorporando circa 30 dipendenti e ampliando le proprie capacità nei derivati e nei finanziamenti.

BitGo ha acquisito l’attività di trading istituzionale della società di infrastrutture per Bitcoin NYDIG, aggiungendo capacità nei derivati e nei finanziamenti mentre amplia i servizi per i clienti istituzionali del settore crypto.

BitGo ha dichiarato di aver completato l’acquisizione dell’attività di trading istituzionale di NYDIG nell’ambito di un accordo definitivo, ha annunciato giovedì la società. L’operazione include le relazioni di trading con i clienti istituzionali di NYDIG e circa 30 dipendenti entrati in BitGo. Le società non hanno divulgato i termini finanziari.

L’attività acquisita fornisce servizi di derivati, prodotti strutturati, finanziamento e mercati dei capitali a clienti tra cui gestori patrimoniali, hedge fund e aziende. L’amministratore delegato di BitGo, Mike Belshe, ha dichiarato che l’acquisizione “aumenterà significativamente” le capacità di trading e infrastrutturali della società, consentendole di servire una gamma più ampia di clienti istituzionali.

“Questa operazione consente al nostro team di continuare a fornire le stesse soluzioni innovative, la stessa qualità di esecuzione e la stessa dedizione che i clienti hanno imparato ad aspettarsi, ora sostenute da un insieme ancora più ampio di risorse”, ha dichiarato Pete Janney, responsabile delle infrastrutture finanziarie di BitGo.

Le società hanno dichiarato che la vendita consentirà alla società di concentrare le proprie risorse sulla generazione di energia, sul mining di Bitcoin e sui data center per il calcolo ad alte prestazioni. Secondo l’annuncio, la pipeline di sviluppo di NYDIG supera i 3 gigawatt, inclusi oltre 1 GW di capacità che prevede di fornire nel 2027 e nel 2028.

Cointelegraph ha contattato BitGo per ulteriori dettagli sull’operazione, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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