I legislatori della California hanno approvato un disegno di legge che limita il coinvolgimento dei funzionari pubblici nei memecoin, citando preoccupazioni legate ai conflitti di interesse e agli «accordi di tipo pay-to-play».

Il Senato della California ha approvato mercoledì l’Assembly Bill 2409 con un voto di 40-0, secondo Legiscan i dati. Successivamente, l’Assemblea ha votato 78-0 per approvare gli emendamenti del Senato. Il disegno di legge è entrato nella fase di approvazione definitiva e attende la firma del governatore.

Il disegno di legge vieterebbe ai fornitori di servizi relativi agli asset digitali di offrire ai residenti della California memecoin emessi a partire dal 1° gennaio 2027 e offerti da funzionari pubblici federali o da funzionari pubblici statali o locali, oppure in collaborazione con essi. Il disegno di legge definisce i memecoin come asset digitali il cui valore deriva principalmente dall’interesse pubblico, dalla speculazione o dal coinvolgimento della comunità.

Gli investitori statunitensi nel memecoin Official Trump (TRUMP), legato al presidente degli Stati Uniti, sono stimati in perdita per 3,2 miliardi di dollari, con la maggior parte di tali perdite non ancora realizzata, secondo un rapporto di giovedì dell’organizzazione nonprofit di tutela dei consumatori Public Citizen.

Il token TRUMP si colloca al quinto posto tra i memecoin più grandi, con una capitalizzazione di mercato di 688 milioni di dollari. Il token è salito del 53% nell’ultima settimana, recuperando parte delle perdite dovute al calo del 67% registrato nell’ultimo anno, secondo CoinMarketCap.

Le iniziative crypto della famiglia Trump hanno inoltre posto ostacoli all’approvazione della legge statunitense sulla struttura del mercato crypto, nota come Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act).

Secondo quanto riferito, un’appendice bipartisan in materia di etica, che non è stata resa pubblica, consentirebbe a Trump di differire il pagamento delle imposte sulle plusvalenze relative a eventuali dismissioni obbligatorie, con un potenziale risparmio fiscale nell’ordine di milioni di dollari.

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