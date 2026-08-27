Sebbene gli investitori nella stablecoin USD1 di World Liberty Financial «non abbiano subito perdite rilevanti», molti hanno perso miliardi di dollari in altre iniziative di Trump, secondo Public Citizen.

L’organizzazione non profit per la tutela dei consumatori Public Citizen ha riferito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «ha lasciato gli investitori con perdite stimate in almeno 4,7 miliardi di dollari» dal 2022 attraverso le iniziative nel settore degli asset digitali sue e della sua famiglia.

Secondo Public Citizen, gli investitori hanno perso miliardi di dollari attraverso il token di governance della famiglia Trump World Liberty Financial, le carte collezionabili non fungibili (NFT) del presidente lanciate nel 2022, la sua memecoin Official Trump (TRUMP) e la tesoreria di asset digitali di Trump Media.

Secondo l’organizzazione, la maggior parte delle perdite stimate è stata subita dagli investitori nella memecoin TRUMP, con 3,2 miliardi di dollari persi, mentre gli acquirenti della stablecoin USD1 di World Liberty Financial «non hanno subito perdite rilevanti». Public Citizen ha affermato che, nel caso della memecoin, le perdite rappresentavano «ricchezza trasferita a un piccolo gruppo di acquirenti iniziali, piuttosto che denaro semplicemente svanito».

Perdite stimate per gli investitori nelle iniziative crypto di Donald Trump. Fonte: Public Citizen

Secondo Public Citizen, a fronte dei 4,7 miliardi di dollari di perdite degli investitori, Trump ha guadagnato 7,2 milioni di dollari dai diritti di licenza e dalle royalty sugli NFT, oltre 600 milioni di dollari dalla vendita dei token di World Liberty e dalla cessione di una partecipazione azionaria, 635 milioni di dollari in diritti di licenza per la sua memecoin e 197 milioni di dollari di ricavi dai conferimenti di capitale a World Liberty. Questo non teneva conto delle partecipazioni in società e iniziative che continua a detenere. Alcune delle cifre erano incluse nelle dichiarazioni del presidente del 2025, che riportavano 1,4 miliardi di dollari di guadagni legati alle criptovalute.

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Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata. La portavoce Anna Kelly ha ripetutamente dichiarato, in risposta alle domande sugli investimenti crypto di Trump, che non vi erano «conflitti di interesse».

Il disegno di legge sulle criptovalute è ancora a settimane da un possibile voto

In concomitanza con le iniziative crypto e con altre iniziative «potenzialmente in arrivo» da Trump, il gruppo ha rinnovato le richieste di disposizioni etiche in un disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute, il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, sostenendo che «le scelte politiche del presidente e il suo portafoglio personale non possono essere separati» e che qualsiasi legge dovrebbe imporre al presidente degli Stati Uniti e alla sua famiglia di disinvestire dai progetti del settore.

Trump ha incontrato i dirigenti di società crypto la scorsa settimana, chiedendo che una «versione equa» del CLARITY Act venga approvata al ritorno del Senato in sessione il mese prossimo. Il disegno di legge è calendarizzato per un voto di cloture il 15 settembre, per il quale saranno necessari i voti di almeno 60 senatori affinché possa avanzare.

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