La Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) sta portando avanti i piani per rivedere le norme sulla custodia applicabili ai consulenti d’investimento e alle società d’investimento, offrendo potenzialmente alle istituzioni maggiore chiarezza su come detenere asset in criptovalute per i clienti nel rispetto delle norme federali sui titoli.

La proposta di norma è stata inviata il 25 agosto all’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), che fa parte dell’Office of Management and Budget della Casa Bianca, per essere esaminata prima di poter tornare alla SEC ed eventualmente essere pubblicata per la consultazione pubblica.

La SEC sottopone all’OIRA le «Modifiche alle norme sulla custodia». Fonte: Reginfo.gov

Secondo l’agenda normativa della SEC, l’agenzia sta valutando la modifica delle norme esistenti o l’introduzione di nuove norme ai sensi dell’Investment Advisers Act e dell’Investment Company Act. Le modifiche riguarderebbero il modo in cui i consulenti per gli investimenti e i fondi detengono gli asset dei clienti, comprese le criptovalute.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che le modifiche mirano a chiarire l’incertezza sulle modalità con cui le società possono detenere criptovalute per conto dei clienti restando conformi alle sue norme. La proposta non è ancora stata resa pubblica e l’Office of Management and Budget della Casa Bianca può richiedere modifiche prima di rinviarla alla SEC. La commissione voterebbe quindi sull’opportunità di pubblicarla per sottoporla a consultazione pubblica.

Come Bloomberg ha riferito, la proposta di regolamentazione fa parte dello sforzo più ampio dell’agenzia volto a portare avanti l’agenda dell’amministrazione Trump sugli asset digitali, mentre il disegno di legge CLARITY sulla struttura del mercato resta bloccato al Senato. Si prevede che il disegno di legge affronti un voto procedurale per chiudere il dibattito dopo il rientro dei legislatori dalla pausa di agosto, a settembre.

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La SEC passa dall’attività di enforcement sulle criptovalute all’elaborazione di norme

La SEC ha adottato un approccio più favorevole alle criptovalute da quando Paul Atkins è diventato presidente nel 2025, spostando l’attenzione dalle azioni di enforcement allo sviluppo di norme più chiare per il settore. Atkins si è impegnato a porre fine al precedente approccio dell’agenzia, basato sulla «regolamentazione attraverso l’enforcement», e ha affermato che l’elaborazione delle politiche dovrebbe invece avvenire attraverso un processo formale di definizione delle norme.

Il cambiamento si è riflesso anche nell’enforcement. La SEC ha archiviato diversi procedimenti contro importanti società di criptovalute nel 2025, compresa la causa intentata contro Coinbase, mentre procedeva a ridefinire il proprio approccio agli asset digitali.

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