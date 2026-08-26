Il CARF copre solo il 14% dell'attività crypto onchain potenzialmente tassabile.
Fonte: Chainalysis
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La raccolta dati del CARF è iniziata il 1° gennaio 2026 in 48 giurisdizioni, tra cui Regno Unito e Unione Europea, richiedendo alle piattaforme crypto coperte di raccogliere ulteriori informazioni su clienti e residenza fiscale.
Ai sensi del CARF, i fornitori di servizi crypto nell'ambito di applicazione raccolgono informazioni su clienti e residenza fiscale e segnalano i dati delle transazioni alle autorità fiscali nazionali, che possono poi condividere tali informazioni a livello transfrontaliero.
Quadro CARF. Fonte: OCSE
L'attenzione del CARF sugli intermediari crypto aiuta anche a spiegare le lacune evidenziate da Chainalysis. Colby Mangels, ex consigliere dell'OCSE che ha lavorato al CARF, ha dichiarato a Cointelegraph a gennaio che il quadro è stato progettato attorno agli intermediari che facilitano le transazioni crypto come attività commerciale.
Gran parte della finanza decentralizzata rimane quindi al di fuori del perimetro di segnalazione, poiché potrebbe non esserci un operatore centralizzato o un rapporto di custodia su cui imporre obblighi di segnalazione.
Ciò potrebbe cambiare man mano che le autorità di regolamentazione sviluppano regole per le piattaforme decentralizzate. Mangels ha affermato che le autorità fiscali stanno osservando gli sviluppi nella regolamentazione antiriciclaggio, inclusi gli sforzi per determinare quando le piattaforme DeFi o i loro operatori dovrebbero essere trattati come fornitori di servizi crypto regolamentati.
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