La società di analisi blockchain ha affermato che solo il 14% dell'attività onchain identificata è coperta dal quadro internazionale di segnalazione fiscale per le criptovalute dell'OCSE.

L'attività onchain di criptovalute potenzialmente tassabile ha raggiunto almeno 457 miliardi di dollari a livello globale nel 2025, mentre le norme internazionali di rendicontazione potrebbero catturarne solo una frazione, secondo un nuovo report di Chainalysis.

Gli Stati Uniti hanno rappresentato circa 112,6 miliardi di dollari del totale, mentre il Nord America ha guidato tutte le regioni con 134,6 miliardi di dollari, seguito dall'Unione Europea con 125,1 miliardi di dollari.

Le stime includono plusvalenze realizzate, redditi da attività come mining, staking e prestiti, nonché pagamenti denominati in criptovalute su sei principali blockchain, ma escludono il trading e altre attività condotte all'interno di exchange centralizzati.

Chainalysis ha affermato che le transazioni coperte dal Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) rappresentano solo il 14% dell'attività tassabile onchain identificata. Il restante 86% include attività su exchange decentralizzati, trasferimenti peer-to-peer, flussi di reddito onchain e pagamenti.

Il CARF, sviluppato dall'OCSE nel 2022, richiede ai fornitori di servizi crypto coperti di segnalare i dati delle transazioni dei clienti alle autorità fiscali.

Il CARF copre solo il 14% dell'attività crypto onchain potenzialmente tassabile.

Fonte: Chainalysis

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I limiti del CARF nella segnalazione fiscale onchain

La raccolta dati del CARF è iniziata il 1° gennaio 2026 in 48 giurisdizioni, tra cui Regno Unito e Unione Europea, richiedendo alle piattaforme crypto coperte di raccogliere ulteriori informazioni su clienti e residenza fiscale.

Ai sensi del CARF, i fornitori di servizi crypto nell'ambito di applicazione raccolgono informazioni su clienti e residenza fiscale e segnalano i dati delle transazioni alle autorità fiscali nazionali, che possono poi condividere tali informazioni a livello transfrontaliero.

Quadro CARF. Fonte: OCSE

L'attenzione del CARF sugli intermediari crypto aiuta anche a spiegare le lacune evidenziate da Chainalysis. Colby Mangels, ex consigliere dell'OCSE che ha lavorato al CARF, ha dichiarato a Cointelegraph a gennaio che il quadro è stato progettato attorno agli intermediari che facilitano le transazioni crypto come attività commerciale.

Gran parte della finanza decentralizzata rimane quindi al di fuori del perimetro di segnalazione, poiché potrebbe non esserci un operatore centralizzato o un rapporto di custodia su cui imporre obblighi di segnalazione.

Ciò potrebbe cambiare man mano che le autorità di regolamentazione sviluppano regole per le piattaforme decentralizzate. Mangels ha affermato che le autorità fiscali stanno osservando gli sviluppi nella regolamentazione antiriciclaggio, inclusi gli sforzi per determinare quando le piattaforme DeFi o i loro operatori dovrebbero essere trattati come fornitori di servizi crypto regolamentati.

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