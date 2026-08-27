Il Regno Unito si sta muovendo per porre le stablecoin al centro di un nuovo mandato della Bank of England volto a sostenere l’innovazione nei pagamenti digitali.

Il governo intende assegnare alla Bank of England, la banca centrale del Regno Unito, un obiettivo secondario di sostegno all’innovazione nei sistemi di pagamento e nelle forme emergenti di moneta digitale, ha annunciato giovedì il Tesoro di Sua Maestà.

Il mandato riguarderà i sistemi di pagamento che utilizzano asset digitali di regolamento, come le stablecoin, mentre la stabilità finanziaria resterà l’obiettivo primario della BoE.

La proposta arriva mentre il Regno Unito intensifica il lavoro sulle stablecoin attraverso modifiche normative, esperimenti nei pagamenti e un coordinamento più stretto con gli Stati Uniti.

Il mandato per l’innovazione della BoE sarà discusso a settembre

La nuova responsabilità estenderebbe un approccio già esistente utilizzato per regolamentare le controparti centrali (CCP) e i depositari centrali di titoli (CSD), che contribuiscono a compensare, detenere e regolare gli asset finanziari.

In base alla modifica proposta, la banca centrale riferirebbe annualmente al Parlamento sui progressi compiuti verso l’obiettivo di innovazione nei pagamenti.

«Gli sviluppi nella tecnologia dei pagamenti digitali, inclusi la tokenizzazione e la DLT [tecnologia di registro distribuito], hanno il potenziale per trasformare i mercati finanziari in tutto il mondo», ha dichiarato la ministra per la Città Lucy Rigby.

Il governo prevede di attuare l’obiettivo attraverso emendamenti al Financial Services and Markets Bill, la cui ulteriore discussione alla Camera dei Lord è prevista per il 7 e il 9 settembre.

Le norme sulle stablecoin devono ancora affrontare le preoccupazioni del settore

L’impatto del nuovo mandato potrebbe dipendere dal modo in cui la BoE utilizzerà l’obbligo di rendicontazione annuale, ha dichiarato a Cointelegraph Maksym Sakharov, cofondatore e CEO del fornitore di infrastrutture bancarie on-chain WeFi.

«L’obiettivo è subordinato alla stabilità finanziaria, quindi non la sovrascrive, ma la banca dovrà pubblicare un resoconto annuale dei suoi sforzi per l’innovazione nei pagamenti e nella moneta digitale», ha detto Sakharov. Questo requisito potrebbe sottoporre a un maggiore controllo pubblico le norme sulle stablecoin che la banca centrale ha finalizzato a giugno.

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Sakharov ha richiamato i requisiti che impongono agli emittenti di stablecoin sistemiche di detenere almeno il 30% degli asset a garanzia in depositi senza interessi presso la banca centrale.

«La suddivisione delle riserve è la prima cosa da correggere», ha detto, aggiungendo che il requisito potrebbe determinare se un’attività legata alle stablecoin sia commercialmente sostenibile.

Il Regno Unito intensifica la spinta sulle stablecoin

Il nuovo mandato segue l’intensificarsi degli sforzi del Regno Unito riguardo alle stablecoin, ovvero criptoasset progettati per mantenere un valore stabile seguendo asset come il dollaro statunitense.

Ad agosto, un gruppo partecipante al Digital Pound Lab della Bank of England ha iniziato a testare se una stablecoin e una sterlina britannica digitale simulata potessero funzionare insieme in un pagamento commerciale transfrontaliero. La piattaforma sperimentale non utilizza clienti né denaro reali.

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A metà luglio, Regno Unito e Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulle stablecoin, affermando che i governi «intendono consentire l’uso delle stablecoin nella finanza transfrontaliera» e chiedendo un maggiore allineamento dei rispettivi quadri normativi.

La BoE aveva inoltre precedentemente abbandonato i piani per limitare le disponibilità di stablecoin a 20.000 sterline britanniche per i privati e a 10 milioni di sterline per le imprese, sostituendoli con un limite temporaneo di emissione di 40 miliardi di sterline (52,9 miliardi di dollari) per ciascuna stablecoin sistemica.

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