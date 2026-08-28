La Ethena Foundation ha proposto di acquistare la quantità di token detenuta dai principali investitori iniziali e ha rivelato un meccanismo di commissioni per trasformare il 95% dei ricavi netti del protocollo in riacquisti di ENA.

Il token nativo del protocollo di dollaro sintetico Ethena (ENA) ha registrato guadagni a due cifre dopo che la Ethena Foundation ha svelato quattro cambiamenti all’ecosistema, tra cui una proposta di riacquisti di token finanziati dai ricavi e il completamento dell’acquisto di token bloccati detenuti da alcuni investitori iniziali.

La Ethena Foundation ha aperto una votazione su una proposta di attivazione delle commissioni, in base alla quale il 95% dei ricavi netti versati ad essa dalle principali linee di attività di Ethena verrebbe utilizzato per acquistare ENA una volta che l’offerta in circolazione di USDe raggiungerà il primo traguardo proposto di 7,5 miliardi di dollari, ha dichiarato la fondazione in un post sul blog di giovedì.

I possessori di token hanno tempo fino al 2 settembre per esprimere il proprio voto. Al momento della pubblicazione, erano stati espressi 65 voti, che rappresentavano circa 14,4 milioni di ENA in potere di voto, tutti a favore della proposta sul meccanismo di commissioni, secondo Snapshot.

Il token ENA è salito del 10,7% nelle 24 ore e ha guadagnato il 27% durante la scorsa settimana, attestandosi sopra 0,17 dollari alle 8:11 UTC di venerdì, secondo CoinGecko data.

La fondazione ha inoltre dichiarato di aver acquistato ENA bloccati da alcuni importanti investitori seed, che avevano venduto parte delle loro partecipazioni negli ultimi nove mesi. Separatamente, ha concordato con gli investitori principali di sbloccare il 5 ottobre le restanti allocazioni degli investitori non ancora maturate, sostituendo l’attuale calendario di sblocco mensile. I token del team resteranno soggetti ai rispettivi calendari di maturazione originali.

Il cambiamento accelera gli sblocchi rimanenti degli investitori, anziché annullare i token.

Il dollaro sintetico di Ethena, Ethena USDe (USDE), è la sesta stablecoin più grande, con una capitalizzazione di mercato di 4 miliardi di dollari su DefiLlama.

Nel settembre 2025, M2 Capital, il braccio d’investimento di M2 Holdings, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha investito 20 milioni di dollari in ENA, facendone la sua più recente partecipazione strategica. Il conglomerato aveva precedentemente investito nella Sui Foundation.

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