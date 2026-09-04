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Ad agosto l’economia statunitense ha creato 162.000 posti di lavoro non agricoli, quasi il triplo della stima di consenso degli economisti, pari a 56.000.

Bitcoin è sceso da 81.300 a un minimo locale di 78.600 dollari dopo la pubblicazione dei dati, prima di recuperare fino a 79.500 dollari.

Un fork rivale di Bitcoin che utilizza l’algoritmo Blake2b ha registrato la sua prima attività di trading, con scambi delle monete a 350 dollari sull’exchange Neoxa.

Il mercato del lavoro supera le attese di tre volte

Secondo i dati pubblicati venerdì, ad agosto l’economia statunitense ha creato 162.000 posti di lavoro non agricoli, superando nettamente le aspettative di consenso degli economisti, pari a circa 56.000 posti. In risposta all’annuncio, Bitcoin (BTC) è sceso da 81.300 a un minimo locale di 78.600 dollari. Al momento della stesura, è quotato a 79.500 dollari.

I recenti dati economici assumono un peso ulteriore, dato il persistente divario tra le prospettive sui tassi in vista della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), prevista per il 15-16 settembre. Sotto i precedenti presidenti della Federal Reserve, le aspettative in vista del FOMC erano per lo più ben ancorate. Tuttavia, l’assenza di indicazioni prospettiche da parte del presidente Kevin Warsh, insieme ai potenziali dissidenti all’interno del comitato, ha accresciuto l’incertezza.

Dopo che giovedì il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato che avrebbe favorito una pausa sui tassi in attesa dei prossimi dati sull’inflazione, le probabilità su Polymarket sono oscillate al 60% a favore di una pausa e al 40% a favore di un rialzo dei tassi d’interesse di 25 punti base. Tuttavia, i dati sul mercato del lavoro di venerdì hanno riportato le probabilità implicite a una divisione 50/50.

Probabilità implicite per la decisione sui tassi del FOMC del 16 settembre. Fonte: Polymarket

In risposta ai solidi dati sul mercato del lavoro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avanzato nuove richieste di taglio dei tassi. «Il Consiglio della Fed, con il suo nuovo grande leader, deve darsi una regolata: PER UNA VOLTA SIATE PATRIOTI», ha dichiarato in un post su Truth Social, proseguendo: «I tassi d’interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di grave svantaggio, ⁠e non permetterò che ciò accada!»

Trump aveva criticato frequentemente l’ex presidente della Fed Jerome Powell per non aver tagliato i tassi, ma fino a venerdì si era trattenuto dal rivolgere dichiarazioni analoghe a Warsh.

La versione Blake2b di Bitcoin attira la prima liquidità

Quando il soft fork BIP-110 si è attivato il 7 agosto, la rete Bitcoin si è temporaneamente divisa in due chain concorrenti: una che applicava le nuove regole del BIP-110 e un’altra che continuava a operare secondo le regole esistenti. Il lato BIP-110 si è in gran parte bloccato perché i miner non hanno destinato sufficiente potenza di calcolo a estendere quella chain.

I sostenitori del BIP-110 hanno considerato il rifiuto dei miner di seguire il soft fork attivato dagli utenti (UASF) una prova del fatto che il settore del mining di Bitcoin sia diventato troppo centralizzato. La critica è stata acuita dall’assenza di un contro-sforzo organizzato da parte di Bitcoin Core, come un soft fork rifiutato dagli utenti (URSF). Solo cinque pool di mining controllano la stragrande maggioranza dell’hashrate di Bitcoin, concentrando un’influenza significativa su quale chain venga estesa e quali transazioni siano incluse nei blocchi.

Distribuzione dell'hashrate della rete Bitcoin. Fonte: Blockchain.com

In risposta, un gruppo di sostenitori di BIP-110, guidato da LukeDashjr, ha deciso di proseguire la catena BIP-110 modificando l'algoritmo di proof-of-work in Blake2b, per consentire l'emergere di un nuovo gruppo di miner più decentralizzato che utilizzi la tecnologia gateway DATUM. Il relativo hard fork è stato avviato il 30 agosto. Ogni indirizzo che deteneva Bitcoin basato su SHA-256 prima del 7 agosto (e forse anche dopo) deterrà un importo equivalente nella versione di Bitcoin basata su Blake2b. Finora, l'unico exchange che quota Bitcoin basato su Blake2b è Neoxa. Sebbene la liquidità resti ridotta, le monete basate su Blake2b vengono attualmente scambiate a 350 dollari contro USDC, con uno spread dell'1,1%.

Libro ordini BTCB2/USDC. Fonte: Neoxa Exchange

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