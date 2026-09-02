Full Sail sta chiudendo dopo che un attaccante ha sottratto circa 91.000 dollari da tre vault durante un incidente di sicurezza collegato al fornitore di oracoli Switchboard.

Full Sail, un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) sulla blockchain Sui, prevede di chiudere dopo che un incidente di sicurezza che ha coinvolto il fornitore di oracoli Switchboard ha causato perdite agli utenti.

Martedì Full Sail ha scritto su X per annunciare che il protocollo sta cessando le attività, disabilitando immediatamente i nuovi depositi e le richieste delle ricompense dei fornitori di liquidità (LP). I pool ordinari passeranno alla modalità di soli prelievi dopo i controlli di sicurezza finali; la priorità assoluta del protocollo, ha dichiarato Full Sail, è compensare gli utenti.

La decisione segue un incidente di sicurezza avvenuto la scorsa settimana che ha colpito i vault automatizzati di Full Sail dopo una sospetta compromissione dell’infrastruttura dell’oracolo di Switchboard.

Full Sail ha rivelato per la prima volta l’incidente sabato, affermando di aver confermato una perdita di fondi e di aver sospeso depositi e prelievi mentre conduceva le indagini. Switchboard ha dichiarato in un post su X sabato che stava indagando su una potenziale compromissione delle sue implementazioni basate su Move e che aveva arrestato la propria rete su Aptos, Sui, IOTA e Movement.

In seguito Full Sail ha dichiarato che un attaccante aveva sottratto circa 91.000 dollari da tre dei suoi vault. Virtue, un protocollo di prestito in stablecoin basato su IOTA (IOTA), ha segnalato separatamente perdite per circa 455.000 dollari e ha affermato che la copertura della sua stablecoin VUSD era stata compromessa.

Full Sail ha dichiarato che utilizzerà la liquidità rimanente di proprietà del protocollo per compensare gli utenti, mentre il team coprirà eventuali ammanchi affinché i depositanti della comunità vengano rimborsati per primi. Il protocollo prevede di pubblicare nei prossimi giorni le istruzioni per i prelievi e le richieste di rimborso.

Correlato: La riserva di prestiti di More Markets prosciugata per 9,3 milioni di dollari: Blockaid