Hashkey entra nel gruppo di lavoro della DTCC come primo fornitore asiatico di servizi crypto

Hashkey è entrata nel gruppo di lavoro della DTCC sull’innovazione nella tokenizzazione come primo fornitore asiatico di servizi crypto a partecipare, insieme a oltre 100 istituzioni finanziarie, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan.

Hashkey è entrata nel Digital Assets Advisory Services Industry Working Group della Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) in qualità di primo fornitore asiatico di servizi per gli asset digitali.

Hashkey si unisce a oltre 100 altre istituzioni finanziarie e società di gestione patrimoniale globali per contribuire a definire come gli asset tokenizzati vengono emessi, regolati e custoditi su scala istituzionale. Tra gli altri partecipanti figurano JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Nasdaq e la New York Stock Exchange (NYSE), ha rivelato la società in un annuncio di mercoledì.

La DTCC è un fornitore fondamentale di infrastrutture post-trade nei mercati finanziari tradizionali. Il suo gruppo di lavoro è stato costituito per collegare la finanza tradizionale alle infrastrutture della finanza decentralizzata (DeFi). La DTCC prevede di lanciare l’accesso a titoli tokenizzati a ottobre, in concomitanza con il gruppo di lavoro. La DTCC custodisce asset liquidi per 114.000.000.000.000 di dollari, tra cui azioni e fondi negoziati in borsa.

A dicembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha emesso una lettera di «nessuna azione» a una controllata della DTCC, consentendole di offrire un nuovo servizio di tokenizzazione del mercato dei titoli.

Il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato che il via libera al progetto pilota della DTCC è solo l’inizio, poiché la SEC valuterà un’esenzione per l’innovazione che consenta agli sviluppatori di iniziare a «trasferire i nostri mercati on-chain», senza dover sottostare a «requisiti normativi macchinosi», secondo un post su X del 12 dicembre.

Atkins aveva inizialmente proposto un’esenzione per l’innovazione relativa alla tokenizzazione durante il suo intervento alla tavola rotonda della Crypto Task Force sulla DeFi, il 9 giugno.

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