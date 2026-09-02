Coinbase ha lanciato il trading di derivati crypto in Canada, offrendo agli utenti idonei l'accesso a futures perpetui e a scadenza legati a Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) e altri asset.

I prodotti sono offerti tramite Coinbase Financial Markets, un futures commission merchant registrato presso la Commodity Futures Trading Commission statunitense, che opera in Canada in virtù delle esenzioni previste per i dealer esteri e i futures commission merchant.

Coinbase ha dichiarato mercoledì che l’offerta comprende 23 futures perpetui e a scadenza su criptovalute, cinque futures su materie prime e il Coinbase 50 Index. La società ha affermato di essere la prima grande piattaforma crypto-native a offrire futures nativi diretti su criptovalute in Canada.

L’accesso è limitato ai clienti canadesi idonei, compresi quelli con almeno 5 milioni di dollari canadesi in attività finanziarie nette o i consulenti e dealer d’investimento registrati. I contratti utilizzano posizioni di dimensioni nano e offrono una leva fino a 10x.

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Le piattaforme di trading statunitensi si espandono in Canada

Il lancio di Coinbase arriva mentre le piattaforme di trading statunitensi ampliano la loro offerta di criptovalute in Canada.

Lunedì, il broker online statunitense Webull ha esteso il trading di criptovalute ai clienti canadesi utilizzando l’infrastruttura di Coinbase per il trading e la custodia, aggiungendo asset digitali alla sua offerta esistente di azioni, ETF e opzioni.

Webull ha citato la crescente adozione tra le ragioni della decisione: secondo una ricerca della Ontario Securities Commission, quest’anno la proprietà di criptovalute in Canada è salita al 25%, rispetto al 10% del 2023.

Robinhood è entrata nel mercato canadese a giugno attraverso l’ acquisizione da 180 milioni di dollari della società crypto locale WonderFi, ottenendo il controllo degli exchange canadesi Bitbuy e Coinsquare. L’operazione ha inoltre portato sotto Robinhood circa 300.000 clienti con fondi depositati, oltre alle licenze canadesi e alle autorizzazioni regolamentari di WonderFi.

Robinhood è entrata in Canada dopo aver completato l’acquisizione di WonderFi. Fonte: Vlad Tenev

L’afflusso di piattaforme di trading arriva mentre il Canada rafforza la supervisione su altre parti del mercato delle criptovalute. Ad aprile, Ottawa ha proposto di vietare gli ATM di criptovalute per le preoccupazioni legate a truffe e riciclaggio di denaro, mentre i legislatori hanno portato avanti una legge che vieterebbe le donazioni in criptovalute a partiti politici e candidati.

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