Robinhood è entrata in Canada dopo aver completato l’acquisizione di WonderFi. Fonte: Vlad Tenev
L’afflusso di piattaforme di trading arriva mentre il Canada rafforza la supervisione su altre parti del mercato delle criptovalute. Ad aprile, Ottawa ha proposto di vietare gli ATM di criptovalute per le preoccupazioni legate a truffe e riciclaggio di denaro, mentre i legislatori hanno portato avanti una legge che vieterebbe le donazioni in criptovalute a partiti politici e candidati.
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