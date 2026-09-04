Trezor: la violazione dei dati riguarda altri 67.000 clienti statunitensi

Trezor ha dichiarato che altri 67.000 utenti statunitensi sono stati coinvolti nella violazione dei dati del suo fornitore di servizi di spedizione, aprendo la strada a potenziali attacchi di phishing e truffe di ingegneria sociale.

L’impatto della violazione dei dati del fornitore di wallet hardware Trezor è stato maggiore di quanto stimato inizialmente, coinvolgendo altri 67.000 clienti statunitensi.

La violazione potrebbe mettere in pericolo altri utenti statunitensi che hanno effettuato ordini tra novembre 2019 e agosto 2021, ha dichiarato Trezor in un post pubblicato venerdì su X, citando l’ultimo aggiornamento del suo fornitore di servizi di spedizione, ShipMonk.

Questi clienti hanno visto esposti tutti i loro dati, tra cui nome, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo di spedizione e dettagli dell’ordine. Trezor ha attribuito la responsabilità al fornitore di servizi di spedizione per non aver cancellato i dati relativi a questi ordini, nonostante avesse dichiarato di aver ricevuto da ShipMonk garanzie scritte in tal senso.

Sebbene i sistemi di Trezor non siano stati compromessi, la violazione dei dati potrebbe mettere a rischio gli asset digitali dei 67.000 clienti, poiché gli aggressori potrebbero utilizzare le informazioni per attacchi di phishing spacciandosi per Trezor, nel tentativo di rubare le frasi seed degli utenti che controllano i loro wallet.

Ad agosto, Trezor aveva inizialmente stimato che solo 14.000 utenti avessero subito l’esposizione dei propri dati attraverso il fornitore di servizi di spedizione. Nel gennaio 2024, Trezor aveva riferito che circa 66.000 utenti erano a rischio di attacchi di phishing se avevano contattato il team di assistenza dell’azienda dal dicembre 2021.

Gli attacchi di phishing e l’ingegneria sociale non richiedono lo sfruttamento di vulnerabilità del codice. Tuttavia, secondo la società di sicurezza blockchain Hacken, queste truffe basate sull’impersonificazione hanno causato la maggior parte delle perdite dell’industria crypto nel primo trimestre dell’anno, rappresentando 306 milioni di dollari sui 482 milioni di dollari persi complessivamente.

A luglio, un investitore in criptovalute ha perso quasi 1 milione di dollari dopo aver firmato su Ethereum una transazione dannosa di approvazione di un token tramite phishing.

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