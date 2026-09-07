I flussi dei fondi in criptovalute stanno diventando sempre più sensibili ai cambiamenti nelle prospettive sui tassi d’interesse statunitensi; CoinShares sostiene che la politica della Federal Reserve rimanga un ostacolo fondamentale al superamento degli 80.000 dollari da parte di Bitcoin (BTC), nonostante la domanda degli investitori per le criptovalute continui.

Nel suo più recente aggiornamento di mercato, il responsabile della ricerca di CoinShares, James Butterfil, ha sostenuto che «Bitcoin viene nuovamente scambiato come l’oro, ma la Fed mantiene il tetto» intorno agli 80.000 dollari.

Questa sensibilità è emersa dopo il discorso del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole. Warsh ha affermato che i progressi sull’inflazione erano stati modesti e che le pressioni sui prezzi non si stavano attenuando abbastanza rapidamente da dare ai responsabili della politica monetaria della banca centrale la fiducia che l’inflazione stesse tornando al suo obiettivo del 2%. Circa 100 milioni di dollari sono usciti dai prodotti d’investimento in asset digitali subito dopo il discorso, mentre i mercati hanno aumentato nettamente la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre.

I flussi si sono invertiti nella settimana successiva, raggiungendo 1 miliardo di dollari entro il 4 settembre. L’inversione ha coinciso con i commenti del governatore della Fed Christopher Waller, che ha indicato recenti segnali di «disinflazione» e ha detto di essere propenso a mantenere invariati i tassi a settembre se i dati sull’inflazione in arrivo avessero mostrato ulteriori progressi.

«Gli investitori non stanno uscendo dalla classe di asset», ha scritto Butterfill. «Stanno negoziando il percorso dei tassi».

Alla data di lunedì, i prezzi dei futures sui Fed Funds indicavano una probabilità di circa il 60% di un rialzo dei tassi dopo la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della prossima settimana, secondo CME Group.

I mercati stanno ora scontando un rialzo dei tassi di 25 punti base il 16 settembre. Fonte: CME Group

I movimenti suggeriscono che Bitcoin e i mercati più ampi degli asset digitali restano altamente sensibili ai cambiamenti nella liquidità e nella politica monetaria. Condizioni finanziarie più favorevoli hanno storicamente sostenuto le criptovalute e altri asset rischiosi.

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I riacquisti del Tesoro si aggiungono al contesto di liquidità

La valutazione di CoinShares arriva sullo sfondo della forte ripresa di Bitcoin e del più ampio mercato degli asset digitali registrata il mese scorso, quando il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di raddoppiare alcuni riacquisti di obbligazioni a lunga scadenza, passando da 2 miliardi di dollari a 4 miliardi di dollari per operazione. Bitcoin è salito dai poco più di 60.000 dollari a oltre 80.000 dollari nel corso del mese.

Il programma ampliato di riacquisti dovrebbe svolgersi dal 9 settembre al 4 novembre.

«In prossimità dell’annuncio del Tesoro abbiamo assistito anche a vendite sui mercati azionari e a cambiamenti lungo la curva dei rendimenti, sovrapposti al rumore persistente della guerra con l’Iran: petrolio e azioni oscillavano a seconda che le persone si sentissero o meno ottimiste riguardo alla diplomazia in un determinato giorno», ha scritto la cofondatrice di 21shares Ophelia Snyder nella sua newsletter su Substack la scorsa settimana.

«Considerati nel loro insieme, questi fattori mi suggeriscono che l’attuale rally di Bitcoin potrebbe avere meno a che fare con catalizzatori specifici delle criptovalute e più con il crescente interesse a ridurre specificamente l’esposizione al rischio verso gli Stati Uniti», ha aggiunto.

Il movimento ha rafforzato l’attenzione del mercato sulle condizioni di liquidità e ha spinto Standard Chartered a prevedere che Bitcoin potrebbe raggiungere i 100.000 dollari prima della fine dell’anno.

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