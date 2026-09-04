La società di infrastrutture post-quantistiche QuFi Network ha lanciato una piattaforma di verifica progettata per proteggere gli asset digitali dalle future minacce del calcolo quantistico senza richiedere modifiche alle reti blockchain di regolamento esistenti.

La piattaforma separa la verifica dal regolamento, utilizzando una rete decentralizzata di nodi per convalidare le transazioni con la crittografia post-quantistica prima che vengano regolate sulle reti blockchain esistenti.

QuFi ha inoltre lanciato uBTC, una prova di concetto che applica il sistema di verifica a Bitcoin (BTC) e che attualmente opera su Bitcoin Testnet4. Il sistema uBTC verifica le garanzie in BTC e genera prove crittografiche che regolano il modo in cui il valore si trasferisce tra gli ambienti di regolamento, mentre i riscatti vengono infine regolati come transazioni Bitcoin standard.

La piattaforma utilizza tre standard crittografici post-quantistici — ML-DSA-65, SLH-DSA e ML-KEM-1024 — per le firme digitali e lo scambio sicuro delle chiavi.

QuFi ha dichiarato che il livello di verifica esterno mira a evitare le ulteriori esigenze di archiviazione, larghezza di banda e potenza di calcolo che possono derivare dall'adozione diretta di firme post-quantistiche più grandi sulle singole blockchain.

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Le criptovalute intensificano le difese quantistiche

La piattaforma arriva nel contesto di una serie di recenti iniziative volte a preparare le reti blockchain alle potenziali minacce del calcolo quantistico.

Ad agosto, StarkWare ha testato una transazione Bitcoin resistente ai computer quantistici sulla mainnet senza richiedere un fork. Tuttavia, la transazione ha richiesto ore di calcolo ed è costata all'incirca tra 150 e 200 dollari, mentre il suo formato non standard ha richiesto l'invio diretto a un miner.

Jonas Nick annuncia la proposta BIP SHRINCS il 26 agosto. Fonte: Jonas Nick

Nello stesso mese, banche e autorità di regolamentazione in Europa, Medio Oriente e Asia hanno partecipato a un progetto pilota per testare wallet post-quantistici e trasferimenti on-chain utilizzando ML-DSA-65, uno degli stessi standard crittografici incorporati nella piattaforma di QuFi. Nel frattempo, la Ethereum Foundation ha rimosso la funzione hash Poseidon dalla sua architettura post-quantistica pianificata, preferendo alternative consolidate come SHA o BLAKE.

Anche gli sviluppatori di Bitcoin stanno esplorando difese a livello di protocollo. Ad agosto, i ricercatori di Blockstream hanno pubblicato una Bitcoin Improvement Proposal per SHRINCS, uno schema di firma post-quantistico sperimentale progettato per ridurre le dimensioni e i costi in termini di prestazioni associati alle firme resistenti ai computer quantistici.

L'approccio comporta compromessi. SHRINCS utilizza firme stateful per ridurne le dimensioni, richiedendo ai wallet di tenere traccia delle chiavi di firma utilizzate in precedenza. Lo schema rimane in una fase iniziale, senza una prova di sicurezza completata, e il suo design aggiunge complessità e potenziali modalità di errore per gli utenti.

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