Jonas Nick annuncia la proposta BIP SHRINCS il 26 agosto. Fonte: Jonas Nick
Nello stesso mese, banche e autorità di regolamentazione in Europa, Medio Oriente e Asia hanno partecipato a un progetto pilota per testare wallet post-quantistici e trasferimenti on-chain utilizzando ML-DSA-65, uno degli stessi standard crittografici incorporati nella piattaforma di QuFi. Nel frattempo, la Ethereum Foundation ha rimosso la funzione hash Poseidon dalla sua architettura post-quantistica pianificata, preferendo alternative consolidate come SHA o BLAKE.
Anche gli sviluppatori di Bitcoin stanno esplorando difese a livello di protocollo. Ad agosto, i ricercatori di Blockstream hanno pubblicato una Bitcoin Improvement Proposal per SHRINCS, uno schema di firma post-quantistico sperimentale progettato per ridurre le dimensioni e i costi in termini di prestazioni associati alle firme resistenti ai computer quantistici.
L'approccio comporta compromessi. SHRINCS utilizza firme stateful per ridurne le dimensioni, richiedendo ai wallet di tenere traccia delle chiavi di firma utilizzate in precedenza. Lo schema rimane in una fase iniziale, senza una prova di sicurezza completata, e il suo design aggiunge complessità e potenziali modalità di errore per gli utenti.
Rivista: Le nuove difese quantistiche di Bitcoin, 18,9 milioni di SOL cancellati: Hodler’s Digest