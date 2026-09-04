Pineapple Financial ha trasferito su Injective, una blockchain layer 1 focalizzata sulle applicazioni finanziarie, registri di mutui residenziali per oltre 1 miliardo di dollari, nell’ambito di un’iniziativa più ampia per migrare on-chain il suo portafoglio storico di prestiti.

Pineapple prevede di migrare infine sulla rete oltre 29.000 mutui finanziati, per un valore superiore a 10 miliardi di dollari, ha dichiarato venerdì Injective. Ogni mutuo è rappresentato da un registro on-chain collegato alla pratica del prestito sottostante, anziché essere riconfezionato come un nuovo titolo ipotecario.

I registri contengono oltre 500 punti dati, comprese informazioni a livello di prestito progettate per supportare la verifica, le tracce di audit e l’analisi del rischio. Il dashboard di Pineapple mostra che la migrazione include ora 2.079 registri ipotecari, rispetto ai 1.259 dell’avvio dell’iniziativa nel dicembre 2025.

PAPL0, che traccia i registri ipotecari on-chain, ha una capitalizzazione di mercato dell’asset di circa 1,1 miliardi di dollari, in aumento del 48,2% negli ultimi nove mesi, secondo i dati di Token Terminal. I token rappresentano registri ipotecari, non la proprietà dei prestiti sottostanti.

Capitalizzazione di mercato di PAPL0 su Injective. Fonte: Token Terminal

La migrazione ipotecaria fa parte del più ampio rapporto di Pineapple con Injective, che comprende una tesoreria separata di asset digitali Injective (INJ) da 100 milioni di dollari. Pineapple mette in staking gli INJ della tesoreria, mentre Kraken funge da validatore principale per le partecipazioni.

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La tokenizzazione degli immobili acquista slancio

Il settore immobiliare è diventato un’area di crescente interesse nella spinta a portare on-chain asset tradizionalmente illiquidi, poiché la tokenizzazione può rendere più semplice frazionare, trasferire e accedere a proprietà o partecipazioni di investimento.

A giugno, Apex Group si è unita a Goldman Sachs, Archax e LRC Group in un fondo immobiliare tokenizzato le cui quote sono emesse come token digitali attraverso la Digital Asset Platform di Goldman Sachs. La struttura offre agli investitori la proprietà basata sulla blockchain delle quote del fondo, anziché limitarsi a registrare dati immobiliari on-chain.

Anche Dubai ha ampliato i suoi sforzi di tokenizzazione immobiliare. A febbraio, il Dubai Land Department ha avviato la seconda fase di un progetto pilota dopo che erano stati tokenizzati immobili per circa 5 milioni di dollari, con transazioni registrate sulla XRP Ledger.

Tuttavia, gli immobili tokenizzati rappresentano ancora una piccola parte del più ampio mercato degli asset del mondo reale (RWA). Il settore ha un valore distribuito di circa 226,5 milioni di dollari, in aumento dell’11,7% negli ultimi 30 giorni, rispetto ai 38,8 miliardi di dollari degli RWA tokenizzati tracciati da RWA.xyz.

Immobili tokenizzati. Fonte: RWA.xyz

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