Mercoledì Bitcoin è rimasto vicino ai livelli precedenti all’annuncio della Fed, intorno ai 76.000 dollari, nonostante la Federal Reserve statunitense abbia innalzato il tasso di riferimento per la prima volta dal 2023, per contrastare l’inflazione persistentemente elevata.

Mercoledì il Federal Open Market Committee della Fed ha votato all’unanimità per aumentare i tassi di 25 punti base, portandoli in un intervallo obiettivo compreso tra il 3,75% e il 4%, una mossa che in genere esercita pressione sulle azioni e su altri asset rischiosi. Tuttavia, Bitcoin ha mostrato una reazione immediata limitata all’annuncio e, al momento della stesura, veniva scambiato a 76.663 dollari, in rialzo dell’1,35% nelle 24 ore.

“La reazione iniziale suggerisce che la decisione della Fed fosse ampiamente prevista dai mercati delle criptovalute. Bitcoin è rimasto relativamente resiliente, mantenendosi in generale intorno ai livelli precedenti all’annuncio, anche se le azioni sono scese”, ha dichiarato Cooper Duschang, analista di ricerca presso Talos, in commenti condivisi con Cointelegraph.

La resilienza del prezzo di Bitcoin si è manifestata nonostante le azioni statunitensi abbiano perso terreno mercoledì. Gli analisti delle criptovalute hanno affermato che questa resilienza potrebbe essere nuovamente messa alla prova se la Fed aumentasse ulteriormente i tassi quest’anno.

Durante la conferenza stampa del FOMC, il presidente della Fed Kevin Warsh ha dichiarato che l’inflazione resta troppo elevata, mentre l’economia statunitense sembra rafforzarsi. Le proiezioni economiche aggiornate della Fed mostrano che la maggioranza dei funzionari prevede almeno un altro rialzo dei tassi entro la fine dell’anno.

Andrew Melville, responsabile della ricerca presso Block Scholes, ha affermato che un ulteriore aumento dei tassi sarebbe una “sorpresa più aggressiva sul piano monetario rispetto al rialzo di 25 punti base di oggi”.

16 out of 18 FOMC participants expected another rate increase this year. Fonte: US Federal Reserve

Tuttavia, Duschang ha affermato che, sebbene l’andamento del prezzo di Bitcoin fosse rimasto contenuto, si erano verificati movimenti nei mercati spot e dei derivati.

«I futures perpetui si sono orientati verso vendite nette, guidate da circa 82 milioni di dollari in Bitcoin e 68 milioni di dollari in Ether nell’ultima ora», ha affermato. «Al contrario, Bitcoin ha registrato circa 15,5 milioni di dollari di acquisti netti sul mercato spot, suggerendo che la domanda spot stia assorbendo parte della pressione di vendita proveniente dai derivati».

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Duschang ha inoltre osservato flussi significativi di Bitcoin verso gli exchange: circa 2.170 Bitcoin sono stati trasferiti sugli exchange dopo l’aumento dei tassi, seguiti da un prelievo di 1.260 Bitcoin.

«Piuttosto che una risposta uniforme di avversione al rischio, gli investitori sembrano riposizionarsi attivamente mentre assimilano il messaggio della Fed», ha affermato. «La domanda chiave ora è se la resilienza di Bitcoin e la domanda spot reggeranno mentre l’attenzione si sposta dall’aumento dei tassi ampiamente previsto per oggi alla prospettiva di un ulteriore inasprimento».

Martin Lee, responsabile delle analisi di mercato presso DWF Labs, ha affermato che il rinnovato “orientamento restrittivo” dei tassi “più elevati più a lungo” avrebbe portato gli asset più rischiosi a “rivalutare questa nuova realtà”.

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