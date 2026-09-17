Tuttavia, Duschang ha affermato che, sebbene l’andamento del prezzo di Bitcoin fosse rimasto contenuto, si erano verificati movimenti nei mercati spot e dei derivati.
«I futures perpetui si sono orientati verso vendite nette, guidate da circa 82 milioni di dollari in Bitcoin e 68 milioni di dollari in Ether nell’ultima ora», ha affermato. «Al contrario, Bitcoin ha registrato circa 15,5 milioni di dollari di acquisti netti sul mercato spot, suggerendo che la domanda spot stia assorbendo parte della pressione di vendita proveniente dai derivati».
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Duschang ha inoltre osservato flussi significativi di Bitcoin verso gli exchange: circa 2.170 Bitcoin sono stati trasferiti sugli exchange dopo l’aumento dei tassi, seguiti da un prelievo di 1.260 Bitcoin.
«Piuttosto che una risposta uniforme di avversione al rischio, gli investitori sembrano riposizionarsi attivamente mentre assimilano il messaggio della Fed», ha affermato. «La domanda chiave ora è se la resilienza di Bitcoin e la domanda spot reggeranno mentre l’attenzione si sposta dall’aumento dei tassi ampiamente previsto per oggi alla prospettiva di un ulteriore inasprimento».
Martin Lee, responsabile delle analisi di mercato presso DWF Labs, ha affermato che il rinnovato “orientamento restrittivo” dei tassi “più elevati più a lungo” avrebbe portato gli asset più rischiosi a “rivalutare questa nuova realtà”.
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