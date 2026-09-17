Mercoledì i legislatori statunitensi hanno compiuto un passo verso l’inserimento nella legge dell’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per istituire una riserva strategica di Bitcoin.

L’American Reserve Modernization Act del 2026 (H.R. 8957) è stato approvato dalla commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti con un voto di 28-21. Il disegno di legge istituirebbe una Riserva strategica di Bitcoin e una riserva separata di asset digitali presso il Dipartimento del Tesoro, per i Bitcoin e gli altri asset digitali detenuti a livello federale e acquisiti tramite confische penali o civili.

«Non possiamo permettere che i Bitcoin detenuti dal governo federale languiscano sotto una custodia frammentata e incoerente», ha dichiarato il rappresentante degli Stati Uniti Nicholas Begich, che ha presentato il disegno di legge il 21 maggio. «Ciò comporta rischi inaccettabili per la cybersicurezza e non garantisce un rendiconto adeguato di ciò che il governo federale possiede realmente».

La decisione avvicina Washington a rendere Bitcoin una componente duratura delle riserve del governo federale.

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Secondo Arkham Intelligence, il governo degli Stati Uniti stima che detenga 324.527 Bitcoin, per un valore di 24,7 miliardi di dollari al momento della stesura.

In base all’ARMA, i Bitcoin nella riserva del governo federale dovrebbero essere detenuti per almeno 20 anni.

La legislazione impone a tutte le agenzie federali di fornire un rendiconto completo degli asset digitali attualmente detenuti o controllati dal governo federale e stabilisce misure di trasparenza, tra cui rapporti trimestrali di «prova delle riserve» e audit di terze parti.

Inoltre, disporrebbe uno studio sulle strategie di acquisizione a impatto neutro sul bilancio per ampliare la Riserva strategica di Bitcoin e consentirebbe agli Stati di conservare i propri Bitcoin presso la Federal Reserve.

Il disegno di legge conferma inoltre i diritti di proprietà privata e di autocustodia dei Bitcoin, descrivendo il controllo delle chiavi private come «fondamentale per i principi di sovranità finanziaria, privacy e libertà personale nell’era digitale».

Mercoledì Connor Brown, direttore esecutivo del Bitcoin Policy Institute, lo ha definito un «passo davvero storico per la politica su Bitcoin».

A maggio, il CEO di Strive Matt Cole lo ha definito «la singola legge sulle criptovalute più importante che possa uscire da Washington».

L’approvazione della commissione supera un ostacolo per la legislazione, ma questa deve ancora essere approvata dall’intera Camera e dal Senato prima di arrivare sulla scrivania del presidente.

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