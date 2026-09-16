I miner di Bitcoin hanno generato il 35% dei ricavi del produttore di energia statale lo scorso anno, ma il calo degli afflussi nei bacini ha spinto l’utility a dare priorità alle famiglie e ai produttori industriali.

Secondo quanto riferito, l’Etiopia ha ridotto l’elettricità fornita ai miner di Bitcoin al 23% dei livelli contrattuali, poiché i minori afflussi d’acqua stanno mettendo sotto pressione i bacini idroelettrici del Paese.

Martedì, Bloomberg ha riferito che El Niño ha intensificato le condizioni di siccità nel Paese dell’Africa orientale, riducendo del 20% gli afflussi d’acqua nei suoi bacini. Ashebir Balcha, CEO di Ethiopian Electric Power (EEP), ha dichiarato che la società ha ridotto l’energia ai miner per dare priorità alle famiglie e ai produttori industriali.

Balcha ha dichiarato che EEP ha inizialmente ridotto le forniture al 75% dei livelli contrattuali, per poi scendere al 50% e quindi al 23%. Secondo il rapporto, la società rivaluterà le condizioni a ottobre e potrebbe imporre ulteriori riduzioni o persino limitare le esportazioni di elettricità verso i Paesi vicini.

Secondo quanto riferito, i miner di Bitcoin hanno rappresentato il 35% dei ricavi di EEP nell’ultimo anno fiscale e consumano quasi un terzo della produzione elettrica dell’Etiopia. L’energia idroelettrica a basso costo del Paese ha attirato miner internazionali, tra cui Phoenix Group, che ad aprile 2025 ha ampliato la propria capacità di mining in Etiopia portandola a 132 megawatt.

La crescita del consumo energetico del mining di Bitcoin è sotto pressione a causa degli halving e dell’IA

Separatamente, l’economista e autore di The Bitcoin Standard Saifedean Ammous ha dichiarato in un post pubblicato martedì su X che il consumo globale di elettricità e la spesa in conto capitale del mining di Bitcoin potrebbero aver raggiunto il picco nel periodo 2024-2025.

Ammous ha dichiarato che il prezzo di Bitcoin dovrebbe aumentare di oltre il 18,92% all’anno solo per mantenere in crescita il valore in dollari delle monete appena minate, ancora prima di tenere conto del deprezzamento del dollaro. In base al meccanismo di halving di Bitcoin, la quantità di Bitcoin assegnata ai miner viene dimezzata circa ogni quattro anni.

Il prezzo della principale criptovaluta per capitalizzazione di mercato è in calo di oltre il 35% negli ultimi 12 mesi, come mostrano i dati di Yahoo Finance.

«Dato questo calo delle ricompense del mining, ci si aspetterebbe che il mining di Bitcoin rallentasse o persino si contraesse», ha dichiarato Ammous. «A meno che non si verifichi una svolta significativa in questa metrica, questa tendenza potrebbe continuare indefinitamente.»

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Ha inoltre citato la concorrenza dei data center per l’intelligenza artificiale, che offre ai miner un modo alternativo per monetizzare le proprie connessioni elettriche e infrastrutture. Citando dati di VanEck, Miner Weekly ha stimato a giugno che i miner quotati potrebbero aver bisogno di circa 50 miliardi di dollari per sviluppare la propria infrastruttura pianificata per l’IA, poiché condizioni economiche più deboli per il mining spingono le società a riallocare la capacità.

Ammous ha presentato la sua conclusione come un’ipotesi verificabile, riconoscendo che commissioni di transazione sostanzialmente più elevate o una ripresa duratura oltre il precedente picco dei consumi elettrici del mining di Bitcoin potrebbero invalidarla.

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