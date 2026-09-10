Una coalizione di gruppi finanziari e di tokenizzazione europei ha esortato i legislatori dell’UE a rimuovere il limite proposto di 100 miliardi di euro (116,3 miliardi di dollari) sugli strumenti finanziari tokenizzati o ad aumentarlo ad almeno 500 miliardi di euro.

La lettera, datata 7 settembre e indirizzata ai membri del Consiglio dell’UE e alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, affermava che la soglia di 500 miliardi di euro avrebbe dovuto fungere da base di riferimento se i legislatori avessero deciso di mantenere un limite.

Tra i gruppi firmatari della lettera figuravano Nasdaq, Boerse Stuttgart Group, Securitize, l’European Ethereum Institute e Axiology.

La lettera affermava che alcuni progetti europei già esistenti raggiungono una scala di 350 miliardi di euro e prevedono un’ulteriore crescita, sostenendo che il tetto proposto di 100 miliardi di euro sarebbe insufficiente.

I gruppi hanno contrapposto i limiti proposti dall’UE agli Stati Uniti, dove «una piattaforma di regolamento dominante è autorizzata a tokenizzare azioni statunitensi e altri asset senza limiti di volume», cosa che, secondo loro, potrebbe coprire asset per un valore fino a 150000000000000 di euro.

I gruppi finanziari europei chiedono la rimozione del limite del regime DLT.

Fonte: Bozza di lettera del settore

La Commissione europea ha proposto di aumentare l’attuale limite di 6 miliardi di euro fino a 100 miliardi di euro nell’ambito del suo Pacchetto per l’integrazione e la supervisione dei mercati, che include revisioni al regime pilota per la tecnologia a registro distribuito (DLT).

Il regime pilota DLT, entrato in vigore nel 2023, consente alle società finanziarie di testare la negoziazione e il regolamento basati su blockchain di asset come azioni e obbligazioni, beneficiando di esenzioni da alcune norme finanziarie dell’UE.

La lettera affermava che le soglie si applicano al valore di mercato degli strumenti finanziari ammessi all’infrastruttura DLT, anziché al loro volume di negoziazione, rendendo il limite proposto di 100 miliardi di euro relativamente ridotto rispetto ai mercati azionari globali.

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Le società europee aumentano la pressione sulle norme DLT

La lettera segue mesi di pressioni da parte di società finanziarie e di tokenizzazione che chiedono modifiche al regime pilota DLT dell’UE.

Ad aprile, 39 società finanziarie e gruppi del settore, tra cui Nasdaq e Boerse Stuttgart, hanno esortato i responsabili politici dell’UE ad accelerare le modifiche al regime pilota DLT e ad aumentare il suo limite complessivo a una cifra compresa tra 100000000000 e 150 miliardi di euro. La lettera di aprile chiedeva inoltre di ampliare l’idoneità degli asset e di rimuovere i limiti temporali dalle licenze rilasciate nell’ambito del regime.

La richiesta di febbraio faceva seguito a un appello analogo da parte di società di tokenizzazione e infrastrutture di mercato, tra cui Securitize, 21X e Boerse Stuttgart, che avvertivano che i limiti sugli asset esistenti, i limiti di volume e le licenze a tempo determinato impedivano ai mercati regolamentati on-chain di espandersi in Europa.

L’avvertimento di febbraio sosteneva che, senza modifiche più rapide, la liquidità avrebbe potuto migrare verso i mercati statunitensi, mentre i regolatori del Paese si muovevano verso una tokenizzazione e un regolamento on-chain su scala maggiore.

Il valore totale degli asset reali distribuiti (RWA) ammonta a circa 39,15 miliardi di dollari, con il debito del Tesoro statunitense come categoria principale, pari a circa 15,8 miliardi di dollari.

Il valore degli RWA distribuiti ha raggiunto 39,15 miliardi di dollari, escluse le stablecoin. Fonte: RWA.xyz

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