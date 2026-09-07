Le Filippine valutano il congelamento delle registrazioni degli operatori di pagamento e controlli più stringenti sui VASP

La banca centrale delle Filippine ha proposto di congelare per 12 mesi le nuove registrazioni degli operatori dei sistemi di pagamento, imponendo al contempo controlli più stringenti sugli accordi di pagamento che coinvolgono fornitori di servizi di criptovalute (VASP).

In base a una circolare in bozza, il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha dichiarato che sospenderebbe l’accettazione e l’elaborazione delle domande degli operatori di sistemi di pagamento (OPS) per condurre una «revisione complessiva» della propria tassonomia e del quadro normativo per le licenze.

Le domande presentate prima della sospensione potrebbero continuare a essere valutate, ma il BSP non ne approverebbe né respingerebbe alcuna fino alla fine della pausa. Alle entità sarebbe vietato avviare attività che richiedono la registrazione come OPS, salvo diversa autorizzazione dell’autorità di regolamentazione.

La proposta imporrebbe agli istituti sottoposti alla supervisione del BSP che offrono servizi di acquisizione dei commercianti di gestire i VASP regolamentati tramite accordi diretti con i commercianti. Tali rapporti sarebbero soggetti a un’adeguata verifica e a un monitoraggio rafforzati, a limiti sulle transazioni e sui regolamenti e ad altri controlli basati sul rischio.

Il requisito riguarda le società di asset virtuali che devono essere autorizzate, registrate o abilitate dal BSP, dalla Philippine Securities and Exchange Commission o da un’altra autorità. I VASP sono elencati insieme alle attività di gioco d’azzardo, ai fornitori di servizi di gioco, alle attività per adulti e alle attività di servizi monetari.

La bozza entrerebbe in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, se finalizzata, e il BSP sta attualmente accettando osservazioni.

Cointelegraph ha contattato il BSP per ottenere maggiori informazioni, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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