AUSTRAC ha dichiarato che la sua verifica durata un anno ha incluso registrazioni cancellate, sospese e non rinnovate, mentre la sua azione contro GetCoins ha contribuito a interrompere truffe organizzate sugli investimenti.

L’autorità australiana di intelligence finanziaria ha dichiarato di aver cancellato, sospeso o rifiutato di rinnovare 45 registrazioni relative a criptovalute e rimesse nell’ultimo anno, intensificando il controllo sulle attività di pagamento ad alto rischio.

Lunedì, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha dichiarato che le azioni hanno preso di mira fornitori inattivi, insolventi o privi della capacità di operare. Ha inoltre citato il mancato rispetto dell’obbligo di segnalare cambiamenti sostanziali, registrazioni errate e casi che presentavano rischi significativi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas ha dichiarato che le attività le cui registrazioni sono state cancellate non possono più operare. Ha aggiunto che persone collegate ad alcune attività erano state segnalate alle autorità di contrasto australiane ed estere o a partner normativi.

AUSTRAC ha posto in evidenza BA Digital Ventures, che operava con il nome GetCoins e la cui registrazione come fornitore di servizi su asset virtuali è stata cancellata a giugno in seguito a reclami dei clienti. L’autorità ha dichiarato che GetCoins sarebbe stato sfruttato da truffe organizzate sugli investimenti in criptovalute e che la sua cancellazione, effettuata insieme al National Anti-Scam Centre, ha contribuito a interrompere l’attività.

L’autorità non ha nominato tutte le 45 attività né fornito una suddivisione tra fornitori di servizi in criptovalute e fornitori di servizi di rimessa. Il suo registro pubblico dei VASP elenca azioni recenti riguardanti GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia.

AUSTRAC ha inoltre avviato un’indagine su Western Union e sospeso la rete di bancomat per criptovalute di Cryptolink.

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